लड़कियों से धोखाधड़ी: PCB ने कहा ‘इमाम उल हक का व्यक्तिगत मामला, फिर भी होगी जांच’

लाहौर: पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज इमाम उल हक (Imam Ul Haq) की पेरशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पहले उन पर कई महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगा और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इन आरोपों की जांच भी शुरू कर दी है. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों और इमाम के बीच व्हाट्सएप पर हुई चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वॉयरल होने के बाद बल्लेबाज विवादों में घिरे. आरोप है कि बीते छह महीने के दौरान इमाम ने एक ही समय में सात से आठ लड़कियों को डेट कर उनके साथ धोखाधड़ी की.

यह भी कह दिया पीसीबी ने

पीसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि बोर्ड उनको किसी प्रकार का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगा क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन आरोपों का पता लगाने के लिए अंतरिम जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारी ने कहा, "हमने उस होटल की भी जांच की जहां वह रुके हुए थे, लेकिन हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध कर पाए." पहले बोर्ड ने जांच से इनकार कर दिया था. बोर्ड के मीडिया निदेशक समी-उल-हसन ने कहा था कि बोर्ड इस बारे में कोई बयान जारी करने से परहेज करेगा क्योंकि यह इमाम का निजी मामला है.

फोटो और वीडियो भी हैं सबूत के तौर पर

इससे पहले, खिलाड़ी के चैट के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अनाम व्यक्ति ने कहा है कि यह तो कुछ नहीं है, उसके पास इमाम की हरकतों के सबूत वीडियो और तस्वीरों की शक्ल में भी मौजूद हैं लेकिन इन्हें वह तभी पोस्ट करेगा जब संबंधित लड़कियों की इस पर रजामंदी होगी.

