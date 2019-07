VIDEO: विराट कोहली ने PKL के लिए बनाई टीम, धोनी सहित टीम इंडिया के चुने ये प्लेयर्स

मुंबई: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन में हैदाराबाद लेग के बाद अब मुंबई लेग की शुरुआत हो गई है. लेग के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी पहुंचे. लीग का पहला मैच घरेलू टीम यू मुंबा और पुनेरी पल्टन के बीच हुआ. इस मैच में विराट ने खिलाड़ियों को चियर किया. विराट ने दोनों टीमों के साथ खड़े होकर राष्ट्रगान भी गाया. विराट ने लीग के ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर वे पीकेएल में अपनी टीम चुनेंगे तो टीम इंडिया के किन खिलाड़ियों को शामिल करेंगे.

क्या-क्या बातें बताई विराट ने वीडियो में

विराट को मुकाबले से पहले कुछ लीग के कुछ वीडीयोज दिखाए गए और उनसे कुछ मजेदार सवाल किए गए. इन्हीं सवालों के जवाब देते हुए विराट ने बताया कि टीम इंडिया के कौन से खिलाड़ी हैं, जो कि पीकेएल की टीम के लिए फिट हैं और वे उन्हें टीम में शामिल करना चाहेंगे. विराट ने यह भी बताया कि उनके पीकेएल के इस सीजन में फेवरेट खिलाड़ी कौन हैं और उनकी किन खासियतों ने उन्हें सबसे ज्यादा इंप्रैस किया है. विराट ने यह भी बताया कि इस खेल में अलग तरह की फिटनेस की जरूरत होती है. विराट को यह सबसे चैलेंजिंग और डिमांडिग खेल लगता है.

टीम इंडिया से किसे चुनेंगे

विराट ने पहले बताया कि वे रेडर बनाना पसंद करेंगे. उन्होंने इसके बाद बताया कि इस खेल में काफी स्ट्रेंथ और एथलेटिसिज्म की जरूरत रहती है. वे इस टीम में एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा, उमेश यादव, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह का नाम लिया. बुमराह को विराट ने टो टच के लिए सबसे योग्य खिलाड़ी बताया. विराट ने कहा कि वे खुद को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. 7वें नाम के लिए विराट को थोड़ा सोचना पड़ा फिर उन्होने केएल राहुल का नाम लिया.

कौन हैं विराट के फेवरेट पीकेएल खिलाड़ी

विराट ने राहुल चौधरी और अजय ठाकुर को अपने फेवरेट बताया. विराट ने कहा कि ये दोनों प्लेयर्स उनकी और माही की कॉपी लगते हैं. इसके बाद विराट ने बताया कि उन्हें इस खेल की सबसे अच्छा फीचर डू ऑर डा रेड्स लगता है. विराट ने इस बात का कारण भी बताया. उन्हें राहुल की नियमितता अच्छी लगी. विराट ने बताया कि कबड्डी हमेशा से उनकी फेवरेट रही है. इसमें बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक अनुशासन लगाता है.

Which of his teammates make it to the skipper's kabaddi 7?

As tough on the mat as he is on the pitch - @imVkohli is a true Pangebaaz as he shows here in this rapid-fire Q&A!

Keep watching #VIVOProKabaddi on Star Sports and Hotstar!#IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/XyvnNKhvNb

— ProKabaddi (@ProKabaddi) July 27, 2019