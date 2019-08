PKL 2019: रोहित के 10 ने गुजरात को जिताया, पटना पायरेट्स की 3 अंक से हुई हार

नई दिल्ली : चेन्नई में चल रहे प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 54वें मैच में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने पटना पायरेट्स को हरा दिया. शुक्रवार को खेले गए इस कड़े मुकाबले में गुजरात ने पटना को 29-26 से हरा दिया. इस मैच में पटना की टीम अपने कप्तान प्रदीप नरवाल पर काफी निर्भर दिखी, प्रदीप ने बढ़िया प्रदर्शन भी किया, लेकिन अंत में मैच गुजरात के नाम रहा. गुजरात की छह मैचों के बाद चह पहली जीत है जबकि पटना की छह मैचों के बाद हार मिली है.

बढ़त के बाद पिछड़े पायरेट्स

गुजरात की ओर से रोहित गुलिया ने सुपर टैन का आंकड़ा छूने में कामयाबी हासिल की. जबकि पटान के कप्तान प्रदीप नरवाल केवल 9 अंक ही हासिल कर सके. पायरेट्स ने शुरू से ही बढ़त हासिल कर ली और एक समय स्कोर 10-3 कर लिया था लेकिन हाफ टाइम तक गुजरात ने 15-11 का स्कोर कर दिया. इसके बाद दूसरे हाफ में गुजरात ने बढ़िया खेल दिखाया और 31वें मिनट में स्कोर 22-22 कर मैच में वापसी कर ली. अंत में गुजरात ने यह मैच 29-26 पर खत्म कर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

गुजरात के लिए डिफेंडर सुनील कुमार ने चार टैकल में से तीन अंक हासिल किए. वहीं पटना के लिए मोनू ने तीन टैकल में से तीन अंक बटोरे. पटना की तरफ से प्रदीप नरवाल ने एक बार शानदार प्रदर्शन किया लेकिन अपनी टीम की हार से नहीं बचा सके. गुजरात की 10 मैचों में यह चौथी जीत है और वह 25 अंकों के साथ छठे स्थान पर है जबकि पटना को 10 मैचों में सातवीं हार मिली है और अब वह 17 अंकों के साथ आखिरी स्थान पर है.

