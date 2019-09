PKL 2019: बराबरी पर रहा तेलुगु और पटना का रोमांचक मैच, 3 प्लेयर्स ने लगाए सुपर 10

पुणे: श्रीछत्रपति शिवाजी स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में चल रहे प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन में शुक्रवार को तेलुगू टाइटंस और पटना पाइरेटस के बीच खेला गया मैच टाई रहा. मैच में दोनों टीमें निर्धारित समय तक 42-42 अंक लेकर बराबरी पर रहीं. अंक तालिका में पटना अभी 38 अंकों के साथ 9वें स्थान पर बने हुए हैं. वहीं तेलुगू टाइटंस 33 अंकों के साथ 11वें स्थान पर हैं.

पहले हाफ में टाइटंस ने अच्छी शुरुआत करते हुए अपने मजबूत डिफेंस के दम पर पटना के स्टार प्रदीप को काबू में रखा. वहीं रजनीश और सिद्धार्थ उसके लिए लगातार अंक ले रहे थे. पांचवें मिनट में रजनीश ने सुपर रेड से तीन अंक ले अपनी टीम को मजबूत किया. छठे मिनट में टाइटंस ने पटना को ऑल आउट कर 11-6 की बढ़त ले ली. पटना ने अंत तक आते-आते लगातार अंक लेते हुए स्कोर 19-19 से बराबर किया और इसी स्कोर के साथ पहले हाफ का अंत हुआ.

टाइटंस ने पहले हाफ की जिस तरह शुरुआत की थी उसी तरह वह दूसरे हाफ में आगे बढ़ रही थी. 25वें मिनट तक वह 25-23 से आगे थी. इस बढ़त को टाइटंस ने 29-23 तक पहुंचा दिया. पटना ने भी अंक लेने चालू रखे लेकिन वह टाइटंस को रोक नहीं पा रही थी. 35-29 से टाइटंस आगे थे. यहां पटना ने उसे लगातार अंक लेने से रोका और खुद निरंतरता रखते हुए आगे बढ़ती गई. अंकों के अंतर को कम करते हुए उसने स्कोर 36-39 कर दिया.

HT: 19-19

FT: 42-42

