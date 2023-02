Prithvi Shaw: जरा सी बात से इतनी बढ़ गई पृथ्वी शॉ की लड़ाई, VIDEO में बेसबॉल बैट छीनते नजर आए; 8 लोगों के खिलाफ FIR

Prithvi Shaw Hustle Video : भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक जरा सी बात इतनी बढ़ गई कि पृथ्वी के दोस्त की कार का शीशा तोड़ दिया गया. पुलिस में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है. एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है. हालांकि आरोप पृथ्वी पर भी लगे हैं कि उन्होंने मारपीट की और एक लड़की के साथ सरेआम हाथापाई भी की.

सेल्फी को लेकर बढ़ी बात

पृथ्वी शॉ के दोस्त ने एफआईआर दर्ज कराई है. शॉ के दोस्त की शिकायत के मुताबिक, मुंबई एयरपोर्ट के पास एक लग्जरी होटल में बुधवार तड़के झगड़ा तब शुरू हुआ, जब दो फैन- एक पुरुष और एक महिला- सेल्फी के लिए पृथ्वी के पास पहुंचे. पुलिस एफआईआर के मुताबिक, ये सारा मामला एक सेल्फी को लेकर शुरू हुआ. बाद में बहस इतनी बढ़ गई कि मुंबई की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ. कुछ फोटोज के बाद, जब पृथ्वी पीछे हटने से इनकार कर दिया तो फैंस ने और तस्वीरें क्लिक कराने के लिए कहा. शॉ ने अपने दोस्त और होटल के मैनेजर को फैंस को हटाने के लिए बुलाया.

8 लोगों पर FIR दर्ज

23 साल के पृथ्वी शॉ के दोस्त की कार का शीशा तोड़ने और 50,000 रुपये की मांग करने के आरोप में अब पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. शिकायत में जिन लोगों का नाम है - उनमें से दो की पहचान शोभित ठाकुर और सपना गिल के रूप में हुई है. हालांकि उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन किया है और कहा कि पृथ्वी ने उनके साथ पहले मारपीट की. पृथ्वी शॉ एक वीडियो में बेसबॉल का बैट हाथ में लिए भी दिख रहे हैं.

पृथ्वी पर किया बैट से हमला

शिकायत में कहा गया है कि होटल से बाहर निकलने के बाद उन फैंस ने अपने साथियों को बुला लिया. उन्होंने पृथ्वी के बाहर निकलने का इंतजार किया. एफआईआर के मुताबिक, बेसबॉल के बैट से लैस कुछ अन्य लोगों ने मिलकर पृथ्वी शॉ को घेर लिया. जब शॉ और उनके दोस्त गाड़ी से निकले, तो उन्होंने कार का पीछा किया. इसे ओशिवारा के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर रोका और विंडशील्ड तोड़ दिया. दोस्त के अनुसार, फर्जी पुलिस केस दर्ज करने की धमकी देते हुए उन लोगों ने 50,000 रुपये की मांग की.

