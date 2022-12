R Ashwin: 'साइंटिस्ट' अश्विन ने कर दिखाया कमाल, मीरपुर में टीम इंडिया के लिए बने तारणहार

Ravichandran Ashwin, IND vs BAN 2nd Test: टीम इंडिया के अनुभवी क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ढाका में कमाल का प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जीत दिलाई. भारत को भले ही 145 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन एक वक्त उसकी हालत खराब दिख रही थी. मेजबानों ने उसके 4 विकेट 37 रन तक झटक लिए थे. अश्विन 9वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे और जीत दिलाकर लौटे.

54 रन और 6 विकेट

अनुभवी रविचंद्रन अश्विन को उनके ऑलराउंड खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने अपनी ऑफ स्पिन से तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही, बल्ले से भी धमाल मचाया. उन्होंने पहली पारी में बाग्लादेश के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. फिर 12 रन बनाए. इसके बाद बांग्लादेश की दूसरी पारी में 2 विकेट लिए. वह भारत के लिए तारणहार साबित हुए और 42 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए जीत दिलाई. उन्होंने 62 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 4 चौके और एक छक्का जड़ा.

सहवाग ने बताया साइंटिस्ट

टीम इंडिया के पूर्व धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अश्विन को 'साइंटिस्ट' बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मीम भी शेयर किया जिसमें अश्विन को एक लैब में काम करते दिखाया गया है. सहवाग ने इसके साथ लिखा, 'साइंटिस्ट ने कर दिखाया. किसी तरह यह जीत मिली. अश्विन की शानदार पारी और श्रेयस अय्यर के साथ बेहतरीन साझेदारी.'

The scientist did it. Somehow got this one. Brilliant innings from Ashwin and wonderful partnership with Shreyas Iyer. pic.twitter.com/TGBn29M7Cg

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 25, 2022