IND vs ENG: भारत की हार के बाद फैंस के गुस्से का शिकार हो रहे द्रविड़, लोग बोले- कोच पद से हटाओ

India vs England: भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. भारत की हार के बाद क्रिकेट फैंस में काफी नाराजगी है और वो सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा निकाल भी रहे हैं. लोग टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ से भी खासा नाराज दिखे हैं और उन्होंने जमकर उनके ऊपर भड़ास निकाली है.

द्रविड़ को ठहराया जा रहा हार का जिम्मेदार

एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जिसके चलते भारतीय टीम का सपना चकनाचूर हो गया. लेकिन कोच द्रविड़ पर भी लोगों ने खूब अपनी भड़ास निकाली है. लोगों ने ये तक कह दिया है कि द्रविड़ जब से टीम के कोच बने हैं टीम लगातार बड़े मैचों में फेल हो रही है. वहीं कई फैंस ने द्रविड़ को कोच पद से हटाने की मांग कर दी है.

Rahul Dravid since he became Head Coach: Removed yo-yo tests

Players got injured frequently

Lost in srilanka

Lost series in SA

Drew at home with sa

Drew a test in India against NZ

On the brink of losing this Test match defending 378.#ENGvIND pic.twitter.com/iDhKUUoIgC — Hanif Laskar (@hanif_laskar_18) July 5, 2022

BCCI to Rahul Dravid: We are making you the coach of Indian team ease win the England series. Le Rahul Dravid:#ENGvsIND pic.twitter.com/qEa1iOyCRL — Rahul Dravid (@RaviShastriof) July 5, 2022

Rahul Dravid is my name

Making India lose overseas is my game pic.twitter.com/nOimGjh1Gi — (@Deshdrohit) July 5, 2022

Rahul Dravid is another example of "Naam Bade Darshan Chote"...Thank you sir for losing us another match overseas.... But people will not abuse you like Ravi Shastri because they are hypocrites...#IndiavsEngland #INDvsENG #testcricket — Nimish Advani (@NimishAdvani) July 5, 2022

अनलकी साबित हो रहे द्रविड़

ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि जब से राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने हैं तभी से भारतीय टीम के बुरे दिन शुरू हो गए. द्रविड़ के राज में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद इंग्लैंड में भी नहीं जीत पाई है. वहीं सीमित ओवर सीरीज के बड़े मैचों में भी टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब ही रह रहा है. ऐसे में आगामी टी20 वर्ल्ड कप और फिर अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले ये टीम के लिए चिंता की बात है.

भारतीय टीम की शर्मनाक हार

एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 378 रनों का टारगेट दिया था. इस लक्ष्य को इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया. इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने शतकीय पारी खेली. जो रूट ने नाबाद 142 रन बनाए और जॉनी बेयरस्टो ने नाबाद 114 रनों की पारी खेली.