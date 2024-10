अद्भुत..अविश्वसनीय..अकल्पनीय...रमनदीप के 'ग्रेटेस्ट कैच' ने क्रिकेट जगत में मचाई सनसनी, Video वायरल

Ramandeep Singh Greatest catch Video: भारत ने इमर्जिंग एशिया कप की लीग राउंड में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. टीम इंडिया ने इस मैच में 7 रन से जीत हासिल की. इस मैच में एक वाकये ने सबको हैरान कर दिया. भारतीय ए टीम के क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने एक यादगार कैच लिया. उनका यह कैच सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यहां तक कि लोग इस कैच को भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिए कैचों में सबसे बेहतरीन बता रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने तो 'ग्रेटेस्ट कैच' तक कह दिया.

वर्ल्ड क्रिकेट को कर दिया हैरान

रमनदीप सिंह को भारतीय डोमेस्टिक सर्किट में सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक माना जाता है. आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए उन्होंने कई हैरतअंगेज कैच लिए हैं. फील्डिंग में अपनी कलाबाजी के लिए मशहूर रमनदीप ने इस बार पाकिस्तानी टीम को हैरान कर दिया. उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान कर दिया. रमनदीप ने ओमान के मस्कट में पाकिस्तान ए के खिलाफ मिड विकेट बाउंड्री पर दौड़ते हुए एक सुपर कैच लिया.

हवा में डाइव लगाकर किया कमाल

निशांत सिंधू की बॉल पर रमनदीप कैच लेने के लिए सुपरमैन बन गए. उन्होंने हवा में डाइव लगा दिया. उनकी परफेक्ट टाइमिंग ने उन्हें बॉल तक पहुंचा दिया. गेंद रमनदीप के हाथों में चिपक गई. कैच के समय उनका पूरा शरीर से जमीन से ऊपर था. एक तरह से वह हवा में तैर रहे थे. पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज यासिर शाह को पवेलियन लौटना पड़ा. उन्होंने 22 गेंदों पर 33 रन बनाए.

दिनेश कार्तिक ने की तारीफ

दिनेश कार्तिक ने रमनदीप की फील्डिंग को सर्वश्रेष्ठ में से एक बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "वाह...वाह...वाह...रमनदीप सिंह का यह कैच किसी भारतीय द्वारा अब तक के सबसे बेहतरीन कैच में से एक है. आश्चर्यजनक, मंत्रमुग्ध, अवास्तविक.''

Wowowowwwwww

That catch from RAMANDEEP SINGH has to go down as one of the greatest catches ever by an Indian

Stunning

Spellbound

Unreal

#IndVsPak #EmergingAsiaCup

— DK (@DineshKarthik) October 19, 2024