Pakistan Cricket: तो आप खेल लो... बाबर आजम का बयान याद दिलाया तो भड़क गए रमीज राजा, कह डाली ऐसी बात

Ramiz Raja on Rawalpindi Pitch: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मौजूदा अध्यक्ष रमीज राजा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. रमीज का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वह एक पत्रकार के सवाल पर बिफर जाते हैं और पत्रकार को ही लताड़ देते हैं. दरअसल, पत्रकार ने रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच को लेकर सवाल पूछा था.

पत्रकार के सवाल पर भड़के रमीज

रावलपिंडी मैच में बल्लेबाजों के धुआंधार प्रदर्शन को देखते हुए इस पिच को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इस मैच से पहले कप्तान बाबर आजम का कहना कुछ और ही था. पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी लेकिन एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो वह भड़क गए. रमीज राजा ने रावलपिंडी पिच की आलोचना करते हुए कहा था कि वह टेस्ट पिच के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं और इस पिच से निराश हैं. उन्होंने कहा था कि इस पिच पर उछाल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह ड्रॉप-इन पर जोर दे रहे हैं. ड्रॉप-इन उस पिच को कहते हैं जो तय मैदान से इतर तैयार की जाती है.

रमीज ने बाबर के बयान पर दी प्रतिक्रिया

पत्रकार ने कप्तान बाबर आजम का बयान याद दिलाते हुए पीसीबी अध्यक्ष से पूछा कि इस तरह के मामलों के लिए हमारे पास किस तरह की पिच हैं, बाबर ने कहा था कि इस सीरीज में टीम के पास पास एक सुनहरा मौका है. इसे सुनकर रमीज राजा भड़क उठे और बोले ‘आप फिर वही बात कर रहे हैं.. आप ही खेल लें फिर...’

Typical person in power in Pakistan mentality, can’t take constructive criticism and always avoiding any responsibility for their actions. pic.twitter.com/eIEIFz7fBk

— TwittArhum (@arhuml92) December 2, 2022