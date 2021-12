IND vs NZ: Ravichandran Ashwin ने रचा इतिहास, एकसाथ तोड़ डाले इतने टेस्ट रिकॉर्ड्स

India vs New Zealand के बीच सीरीज में रविचंद्रन अश्विन ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' (Player of The Series) अवॉर्ड पर कब्जा जमाया और इसके साथ ढेर सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.