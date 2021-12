ICC की ताजा Test Rankings का ऐलान, जानिए कौन सी पोजीशन पर हैं Ravichandran Ashwin

दुबई: आईसीसी के ताजा टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) दूसरे स्थान पर बरकरार हैं. वहीं एशेज सीरीज हारने के बावजूद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बुधवार को 3 स्थान के फायदे के साथ 5वीं पोजीशन पर पहुंच गए हैं. टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में अश्विन दूसरे नंबर पर और चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर होने वाले रवींद्र जडेजा तीसरे स्थान पर मौजूद हैं.

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने मौजूदा कैलेंडर ईयर में अब तक 52 विकेट हासिल किए हैं. अश्विन को दक्षिण अफ्रीका टूर (South Africa) के दौरान पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला है. ऐसे में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. इतने ज्यादा विकेट लेने का फायदा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में साफ नजर आ रहा है.



हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर होने वाले भारत के नए लिमिटेड ओवर्स कैप्टन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) बल्लेबाजों की रैंकिंग में 5वें नंबर पर हैं, जबकि टेस्ट कप्तान विराट कोहली लिस्ट में 7वें स्थान पर कायम हैं.



एशेज सीरीज (Ashes Series) में हार के बावजूद जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने न्यूजीलैंड के नील वैगनर, दक्षिण अफ्रीका के कसिगो रबाडा और ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड को पीछे छोड़ते हुए गेंदबाजी रैंकिंग में पांचवां स्थान हासिल किया है.

James Anderson breaks into top 5

Mitchell Starc rises #Ashes stars make gains in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Test Player Rankings

Details https://t.co/BRZCOy32hI pic.twitter.com/VTr86Y3riE

— ICC (@ICC) December 29, 2021