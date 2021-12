जब रवींद्र जडेजा और इस महिला क्रिकेटर की प्राइवेट चैट हुई वायरल, अनजाने में की गलती

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के धाकड़ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) अपने शानदार खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 7 साल पहले वो किसी और वजह से अचानक चर्चा में आ गए थे.

जडेजा-सारा के बीच प्राइवेट चैट

साल 2014 में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और इंग्लैंड (England) की महिला विकेटकीपर-बल्लेबाज सारा टेलर (Sarah Taylor) के बीच चैट का कुछ हिस्सा ट्विटर पर वायरल हो गया था, हालांकि ये गलती अंजाने में हुई थी.

2014 में हुआ था वाकया

दरअसल साल 2014 में पुरुष और महिला टी-20 वर्ल्ड एक ही वक्त पर खेला गया था. जहां एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी, वहीं इंग्लैंड की महिला टीम को भी फाइनल में एंट्री मिली थी. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और सारा टेलर (Sarah Taylor) इसी को लेकर चैट कर रहे थे.



प्राइवेट चैट हुआ था वायरल

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और सारा टेलर (Sarah Taylor) की ये प्राइवेट चैट ट्विटर पर वायरल हो गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब जडेजा ट्विटर पर सारा को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस महिला क्रिकेटर को प्राइवेट मैसेज किया.



गलती से लीक हो गई बातें

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) चूंकि सारा टेलर (Sarah Taylor) ट्विटर पर फॉलो नहीं करते थे इसलिए सारा उन्हें डायरेक्ट मैसेज में उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाईं और इस महिला क्रिकेटर ने जड्डू को मैसेज के दौरान टैग करना शुरू कर दिया.

@imjadeja thank you. And you :) — Sarah Taylor (@Sarah_Taylor30) April 6, 2014

@imjadeja neither did we! Bad day to bat first — Sarah Taylor (@Sarah_Taylor30) April 6, 2014

@imjadeja ha same!! Its because they can see me tweeting you! — Sarah Taylor (@Sarah_Taylor30) April 6, 2014

@imjadeja you have to follow me in order to DM — Sarah Taylor (@Sarah_Taylor30) April 6, 2014

सारा ने जडेजा को दिया मुलाकात का वक्त

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और सारा टेलर (Sarah Taylor) के इस पर्सनल चैट की खबर क्रिकेट फैंस को लग गई, इस मैसेज को दौरान सारा ने ये भी बता दिया कि वो जड्डू से कहां और कब मुलाकात करने वाली हैं.