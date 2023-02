Video: जडेजा पर बॉल टेंपरिंग का आरोप लगने पर मैच रेफरी ने उठाया ये बड़ा कदम, रोहित और टीम मैनेजर को...

India vs Australia, 1st Test: नागपुर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कहर मचाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को तहस-नहस कर दिया. नागपुर टेस्ट की पहली पारी में रवींद्र जडेजा ने 5 विकेट्स चटकाते हुए कंगारू टीम को 177 रनों पर समेटने में बड़ा रोल निभाया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट मैच की पहली पारी में रवींद्र जडेजा का ये बेहतरीन प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पचा नहीं पाई और उन पर बॉल टेंपरिंग (गेंद से छेड़छाड़) का आरोप लगा दिया.

जडेजा पर बॉल टेंपरिंग का आरोप लगने पर मैच रेफरी ने उठाया ये बड़ा कदम

रवींद्र जडेजा पर बॉल टेंपरिंग के आरोप लगने के बाद अचानक मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट एक्शन में आ गए और उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है. एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मैच रेफरी हैं. लिहाजा रवींद्र जडेजा पर बॉल टेंपरिंग के आरोप लगने के बाद अचानक मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर को तलब कर दिया.

रोहित और टीम मैनेजर को दिखाया ये वीडियो

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर के साथ रवींद्र जडेजा को एक वीडियो क्लिप दिखाया, जिसमें रवींद्र जडेजा मैच के दौरान गेंद फेंकने से पहले साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं और उनसे कोई बाम जैसी चीज लेकर अपनी उंगलियों में लगा लेते हैं. समझा जाता है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट सिर्फ उन्हें इस घटना के बारे में सूचित करना चाहते थे. हालांकि मैच रेफरी ने रवींद्र जडेजा के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है.

