IND vs AUS: रवींद्र जडेजा पर तुरंत लगेगा 12 महीने का बैन? इस वजह से क्रिकेट जगत में मचा तहलका

Ravindra Jadeja Video Viral, Ball Tampering: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच में पहले दिन पूरी तरह दबदबा बनाया. नागपुर में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 177 रन पर समेट दी. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया और 5 विकेट झटके. अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन पर 12 महीने का बैन लगाया जाएगा.

जडेजा का VIDEO वायरल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के शुरुआती दिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने गेंद से कमाल दिखाया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. हालांकि उन्होंने बीच मैच में अपनी उंगली पर कुछ लगाने को लेकर बहस छेड़ दी. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिससे क्रिकेट जगत में तहलका मचा है.

सिराज से कुछ लिया और उंगली पर लगाया

जडेजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह अपने टीम के साथी मोहम्मद सिराज से कुछ लेकर उसे अपनी बाईं तर्जनी पर लगाते और रगड़ते हुए दिखा रहे हैं. इस पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और पूर्व खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं. जब एक क्रिकेट प्रशंसक ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो फुटेज को शेयर किया तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने जवाब दिया.

टिम पेन ने भी किया कमेंट

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने इस वीडियो पर कमेंट किया- दिलचस्प. दरअसल, सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. कुछ ने कहा कि जडेजा बॉल टैंपरिंग यानी गेंद से छेड़छाड़ कर रहे थे तो वहीं, उनके कुछ फैंस ने कहा कि वह अपनी उंगली की सूजन के लिए मरहम का इस्तेमाल कर रहे थे.

It was a pain relief ointment. It's commonly used by bowlers all over the globe. Aussies Media is playing mind games now. We don't do ball tampering like you guys. #INDvsAUS #Jadeja #siraj @wwasay @Rizzvi73 pic.twitter.com/eJRi3rGPmp

— Paramjeet Singh (@kingparamjeet18) February 9, 2023