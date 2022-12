Rishabh Pant: ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से सचिन-सहवाग को लगा तगड़ा झटका, अफरीदी का भी सामने आया ये बड़ा रिएक्शन

Rishabh Pant Car Accident: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट से मानों वर्ल्ड क्रिकेट में तूफान सा आ गया है. पूरी दुनिया के तमाम दिग्गज ऋषभ पंत के साथ हुए इस भयानक हादसे से सहम गए हैं. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को ऋषभ पंत के साथ अचानक हुए इस बड़े एक्सीडेंट से तगड़ा झटका लगा है. इतना ही नहीं ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से सरहद पार पाकिस्तान में भी स्टार क्रिकेटर्स सदमे में हैं और वह उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.

ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से सचिन-सहवाग को लगा तगड़ा झटका

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऋषभ पंत के लिए प्रार्थना करते हुए ट्वीट किया है. सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आपके बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं ऋषभ पंत. मेरी दुआएं आपके साथ हैं.' टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भगवान से आपके तेजी से स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं ऋषभ पंत. आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ.'

Wishing you a very speedy recovery @RishabhPant17. My prayers are with you. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 30, 2022

Wishing dear @RishabhPant17 a super speedy recovery. Bahut hi Jald swasth ho jaao. — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 30, 2022

अफरीदी का भी सामने आया ये बड़ा रिएक्शन

सरहद पार पाकिस्तान में भी ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से आहत स्टार क्रिकेटर्स उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने भी ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी है. शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ऋषभ पंत के लिए दुआ मांग रहा हूं.' इसके अलावा गौतम गंभीर और सुरेश रैना ने भी ऋषभ पंत के लिए जल्द ठीक होने की दुआ मांगी है.

Praying for @RishabhPant17 — Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) December 30, 2022

I hope there's nothing serious @RishabhPant17 I wish you a quick recovery and many prayers bhai. InshaAllah you will be fine and back on field very soon pic.twitter.com/gy5WhoO0gf — Hassan Ali (@RealHa55an) December 30, 2022

Wishing a very speedy & full recovery to Rishabh! Take care @RishabhPant17 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 30, 2022

Wish you a speedy recovery brother @RishabhPant17 .. Our prayers are with you and your family. God Bless — Suresh Raina (@ImRaina) December 30, 2022

ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकरा गई

बता दें कि भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की बीएमडब्ल्यू कार शुक्रवार को तड़के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते उन्हें कई चोटें आई हैं. पच्चीस साल के पंत रूड़की स्थित अपने घर जा रहे थे. उन्हें दुर्घटना के बाद स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. उन्हें सिर, पीठ और पैरों में चोट आई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है. हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने कहा, ‘पंत हरिद्वार जिले के मंगलोर में दुर्घटना का शिकार हो गए. उनकी कार सुबह साढे पांच बजे डिवाइडर से टकरा गई.’