Rishabh Pant: ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाए रिकी पोंटिंग! ट्विटर पर अपने इस रिएक्शन से किया हैरान

Rishabh Pant: ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तानी में लगातार दो बार वर्ल्ड कप जिताने वाले वर्ल्ड चैम्पियन कप्तान रिकी पोंटिंग टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की खबर जानकर खुद को रोक नहीं पाए. रिकी पोंटिंग ने ट्विटर पर अपने एक रिएक्शन से सभी को हैरान कर दिया है. बता दें कि रिकी पोंटिंग IPL में दिल्ली कैपिटल्स टीम के हेड कोच हैं और ऋषभ पंत के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है. ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान हैं.

ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाए रिकी पोंटिंग!

ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की खबर जानकर रिकी पोंटिंग बहुत आहत नजर आए. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है. रिकी पोंटिंग ने ऋषभ पंत को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं ऋषभ पंत के बारे में सोच रहा था, आशा है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे और फिर एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे.' अपने इस ट्वीट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग बेहद भावुक नजर आए.

Thinking of @RishabhPant17. Hope you're on the mend and back on your feet soon

