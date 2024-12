मेलबर्न टेस्ट के लिए रोहित शर्मा ने भरी हुंकार, ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने पर 4 खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ

Rohit Sharma Brisbane Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला ब्रिस्बेन में ड्रॉ हो गया. मैच में बारिश ने लगातार खलल डाला. टेस्ट के आखिरी दिन भी बारिश आई. अंपायरों ने फिर मैच को ड्रॉ पर समाप्त करने का फैसला लिया. सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है. टीम इंडिया 26 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट में उतरेगी. उस मैच के पहले दिन 1 लाख दर्शक स्टेडियम में मौजूद रहेंगे. मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तैयार हैं.

टीम इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ा

रोहित शर्मा ने ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ होने पर बुधवार को कहा कि इससे उनकी टीम में बाकी दो मैचों के लिए आत्मविश्वास जागा है. हिटमैन ने मैच के बाद कहा, ''मैच में बार बार बारिश से बाधा होना अच्छा नहीं था लेकिन सीरीज में 1-1 से बराबरी के साथ मेलबर्न जाने से हमारा आत्मविश्वास बढा है. चौथे दिन लंच के बाद हम जिस स्थिति में थे, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी. मौसम को देखते हुए हमें पता था कि मैच पूरा नहीं होगा.''

हिटमैन ने की साथियों की तारीफ

केएल राहुल के 84 रन के बाद रविंद्र जडेजा ने 77 रन की पारी खेली. इसके बाद आकाश दीप (31) और जसप्रीत बुमराह (नाबाद 10) ने आखिरी विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी करके भारत को फॉलोआन से बचाया. रोहित ने कहा, ''जडेजा और राहुल की तारीफ करनी होगी. इसके बाद आकाश दीप और बुमराह ने जो जुझारूपन दिखाया, उसे देखकर अच्छा लगा. गेंदबाजी में बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया. आकाश दीप काफी जुनूनी क्रिकेटर हैं और हमेशा योगदान देना चाहते हैं. अभी वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए हैं लेकिन उन्होंने नेट्स पर काफी मेहनत की है. उनकी मदद करने के लिए टीम में लोग हैं.''

The play has been abandoned in Brisbane and the match is drawn.

After the Third Test, the series is evenly poised at 1-1

Scorecard - https://t.co/dcdiT9NAoa#TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/GvfzHXcvoG

— BCCI (@BCCI) December 18, 2024