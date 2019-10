सचिन तेंदुलकर ने सौरव को अपने अंदाज में दी बधाई, दादा नहीं, यह किया संबोधन

नई दिल्ली: शीर्ष भारतीय क्रिकेट संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष तय होने का बाद से पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ( Sourav Ganguly ) को हर तरफ से बधाइयां मिल रही है. इसमें शामिल होते हुए टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भरोसा जताया है कि जिस तरह से सौरव ने अब तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है, वे आगे भी बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष ऐसा करते रहेंगे.

काफी लंबे समय तक अपने साथ सलामी बल्लेबाजी करने वाले सौरभ को सचिन ने खास अंदाज में बधाई दी है. इस संदेश में तेंदलुकर ने सौरव को दादी कह कर संबोधित किया है. सचिन पहले ही इसका खुलासा कर चुके हैं कि जहां पूरी टीम सौरव को दादा कहती थी सचिन उन्हें दादी कह कर पुकारते थे. सचिन ने मंगलवार को ट्वीट कर सौरव को अपनी नई पारी की शुभकामनाएं दी.

सचिन ने अपने ट्वीट में कहा, "बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने पर 'दादी' को बधाई. मुझे यकीन है कि आप जैसा हमेशा से भारतीय क्रिकेट की सेवा की है, वैसी ही जारी रखेंगे. नई टीम को शुभकामनाएं."

Congrats on being elected the @BCCI President, Dadi.

I am sure you will continue to serve Indian Cricket like you always have!

Best wishes to the new team that will take charge. pic.twitter.com/ucGnOi0DRC

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 15, 2019