WATCH: हजारों फीट की ऊंचाई पर सुनाई दिया सचिन-सचिन का शोर, 'गॉड ऑफ क्रिकेट' ने यूं किया रिएक्ट

Sachin Tendulkar Viral Video: महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भले ही क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन उनकी फैन-फॉलोइंग कम नहीं हुई है. लंबे वक्त तक क्रिकेट फैंस को जश्न के मौके देने वाले सचिन जब मैदान पर उतरते थे तो फैंस की उम्मीदें भी बढ़ जाती थीं. इतना ही नहीं, 'सचिन-सचिन' का शोर भी मैदान पर सुनाई देता था. खासतौर से उनके क्रिकेट करियर के अंतिम मैचों के दौरान तो यह अक्सर देखने को मिलता. अब हजारों फीट की ऊंचाई पर भी यही शोर सुनने को मिला.

सचिन-सचिन का शोर

लंबे वक्त तक भारतीय क्रिकेट का चेहरा रहे सचिन तेंदुलकर ने फैंस को जश्न मनाने के मौके दिए. करीब 10 साल पहले संन्यास ले चुके सचिन अब भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं. इसकी झलक तब देखने को मिलती है जब वह फैंस के बीच होते हैं. उनके फोटो-वीडियो अक्सर वायरल होते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें हजारों फीट की ऊंचाई पर एक फ्लाइट में 'सचिन-सचिन' का शोर सुनने को मिला. खास बात है कि सचिन खुद इस फ्लाइट में बैठे थे.

सोशल मीडिया पर Video वायरल

फ्लाइट में मौजूद अन्य यात्रियों को जैसे ही पता चला कि सचिन भी इसमें मौजूद हैं तो सभी ने एक सुर में 'सचिन-सचिन' का शोर मचाना शुरू कर दिया. ऐसा लगा जैसे क्रिकेट स्टेडियम में लोग हों. शायद सचिन ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ उन्हें फ्लाइट में देखने को मिलेगा. जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सचिन नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन, फ्लाइट में इस शोर को सुनकर भी वह गदगद हो गए.

Thank you to those on my flight who were chanting my name a little while ago, reminiscent of when I used to come out to bat. Unfortunately, the seatbelt sign was on so I could not stand up to greet you. So saying a big hello to all now https://t.co/ak4GYLjMi4

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 17, 2022