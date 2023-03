WATCH: सचिन तेंदुलकर ने पहली बार शेयर किया ऐसा पोस्ट, इतनी बार लिख दिया 'Very' स्पेशल कि गिनना मुश्किल!

सचिन ने शेयर किया खास पोस्ट

सचिन संन्यास लेने के बाद से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके पोस्ट का इंतजार भी फैंस करते हैं. वह कभी अपने फोटो शेयर करते हैं तो कई बार वीडियो के जरिए खुद के बारे में या किसी खास बात को बताते हैं. अब उन्होंने एक ऐसा ही खास पोस्ट रविवार को शेयर किया जिसमें वह अपनी मां के साथ नजर आ रहे हैं.

15 बार लिख दिया 'वेरी'

49 वर्षीय सचिन ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उन्होंने आम खाने के बारे में बताया है. उन्होंने लिखा- सीजन का पहला आम खा रहा हूं. फिर उन्होंने 15 बार 'वेरी' लिखकर स्पेशल बताया. दरअसल, वह अपनी जिंदगी में मां की अहमियत को बताने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपने जीवन का बेहद खास शख्स बताया.

Having this season’s first mango with a very very very very very very very very very very very very very very very special person in my life! pic.twitter.com/5xDgDeXKg5

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 26, 2023