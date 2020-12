Coronavirus की वजह से Sachin Tendulkar ने खोया अपना एक और पुराना दोस्त

नई दिल्ली: टीम इंडिया के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की वजह से एक और करीबी दोस्त को खो दिया है. पूर्व क्रिकेटर विजय शिर्के (Vijay Shirke) का मुंबई से सटे ठाणे जिले के एक अस्पताल में निधन हो गया. वो 57 साल के थे.

सचिन के साथ खेलते थे क्रिकेट

1980 के दशक में सनग्रेस मफतलाल (Sun Grace Mafatlal) टीम के लिए सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विजय शिर्के (Vijay Shirke) एक साथ क्रिकेट खेलते थे. विजय तेज गेंदबाज के तौर पर इस टीम में शामिल किए गए थे.

सलिल अंकोला ने जताया दुख

सचिन के ही पुराने साथी सलिल अंकोला (Salil Ankola) ने अपने फेसबुक पेज पर विजय शिर्के को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा, 'आप जल्द अलविदा कह गए मेरे दोस्त, आपकी आत्मा को शांति मिले, मैदान और मैदान के बाहर हमलोगों ने जो वक्त बिताया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.'

Gone too soon my friend Rest in peace my friend Great times we had on and off the field can never be forgotten Vijay Shirke

कोरोना के शिकार

कुछ वक्त पहले विजय शिर्के को कोरोना वायरस (Coronavirus) के लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती किए गए थे. हालांकि उन्होंने इस बीमारी से निजात पा ली थी, लेकिन कोविड-19 के साइड इफेक्ट की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए.

सचिन के एक और दोस्त का निधन

सचिन तेंदुलकर को इससे पहले भी ऐसे दुख का सामना करना पड़ा था. उनके एक और दोस्त अवि कदम (Avi Kadam) का निधन भी कोरोना वायरस महामारी की वजह से हुआ था. अक्टूबर 2020 में अवि ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.

At a loss for words at the passing away of my dear friend, Avi Kadam.

A close friend of mine since school days, Avi was like family to me. Our memories of post practice catch-ups outside Shivaji Park will stay with me always.

My heartfelt condolences to his loved ones. pic.twitter.com/ror2vSG9yy

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 19, 2020