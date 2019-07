क्रिकेटर नहीं है ये शख्स, फिर भी सचिन तेंदुलकर ने सुल्तान ऑफ स्विंग कह कर शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली: भारत के महान बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की क्रिकेटीय समझ पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है. सचिन हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं. वे आईसीसी विश्व कप 2019 में खास पर कॉमेंट्री करते देखे गए और उसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में यूनिसेफ का प्रतिनिधित्व भी किया था जिसके वे ब्रांड एंबैडेसर हैं. इन दिनों सचिन अपने खास ट्वीट्स के कारण चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने एक बोल्ड आउट का खास वीडियो शेयर किया था. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. यह कोई और नहीं संगीत की दुनिया के बादशाह, मार्क नॉपफ्लेर हैं. लेकिन उनके बारे में सचिन का कमेंट खूब चर्चा में हैं.

सचिन को हाल ही में आईसीसी की ओर से अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था. सचिन के अलावा भारत के राहुल द्रविड़, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं. सचिन अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि क्रिकेट के सभी फॉरमेट (टी-20 को छोड़कर) में शतक लगा चुके हैं. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 51 और वनडे इंटरनेशनल में 49 शतक हैं. जो कि ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए दूर की कौड़ी है. टीम इंडिया के वर्तमान कप्तान विराट कोहली से उम्मीद की जा सकती है कि वे शायत सचिन के इन रिकॉर्ड्स को तोड़ भी दें, लेकिन उनके लिए यह आसान नहीं होगा.

सचिन के ताजा ट्वीट में उन्होंने अंग्रेजी म्यूजिक सुपर स्टार मार्क नॉपफ्लेर के साथ एक तस्वीर साझा की. इसके साथ ही सचिन ने कमेंट में कहा, “मार्क नॉपफ्लेर के साथ मिलकर नाश्ता करना बहुत खुशी की रही और हमेशा रहेगी. उनसे जीवन, म्यूजिक और खेल के बारे में चर्चा शानदार रही. वे एक महान संगीतज्ञ, मनुष्य और वास्तव में स्विंग के सुलतान हैं.”

It was, as always, such a joy to meet @MarkKnopfler for breakfast and chat about music, sports and life! A great musician, human being and truly the Sultan of Swing pic.twitter.com/4Wl963Uxe5

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 25, 2019