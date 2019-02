एयर स्ट्राइक पर तेंदुलकर ने वायुसेना को किया सैल्यूट, बोले- जय हिंद

नई दिल्ली: दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय वायुसेना के मानद ग्रुप कैप्टेन सचिन तेंदुलकर सहित भारतीय खेल समुदाय ने भी मंगलवार के हवाई हमलों की तारीफ की जिसमें पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों और शिविरों को निशाना बनाया गया. अधिकारियों ने बताया कि भारत ने पुलवामा आतंकी हमले की बदले की कार्रवाई में मंगलवार को जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तान के बालाकोट स्थित सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया जिसमें लगभग 350 आतंकवादी और ट्रेनर मारे गये.

तेंदुलकर ने भारतीय वायुसेना (आईएएफ) की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, ‘‘हमारी भलमनसाहत को कभी हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए. आईएएफ को सैल्यूट. जय हिंद.’’ पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेटिया अंदाज में हमलों की प्रशंसा की.

सहवाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘लड़कों ने वास्तव में बहुत अच्छा खेल दिखाया. सुधर जाओ वरना सुधार देंगे.’’

गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह उन अन्य क्रिकेटरों में शामिल थे जिन्होंने पुलवामा हमले के बदले में की गयी कार्रवाई की प्रशंसा की. पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हो गये थे. गंभीर ने ट्वीट किया, ‘‘जय हिंद, आईएएफ. #इंडियास्ट्राइकअगेन #इंडियास्ट्राइकबैक #इंडियास्ट्राइक.’’

युवराज ने लिखा, ‘‘भारतीय वायुसेना पर बेहद गर्व है. हम आईएएफ को सैल्यूट करते हैं. जय हिंद.’’

लक्ष्मण ने ट्वीट ‘‘हमारी साहसी आईएएफ को सैल्यूट.’’

बैडमिंटन खिलाड़ियों ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल, एसएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये भारतीय वायुसेना की तारीफ की. साइना ने ट्वीट किया, ‘‘हमारी भारतीय वायुसेना को बड़ा सैल्यूट. #इंडियास्ट्राइकबैक .... जय हिंद.’’

भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा जो कि सेना से जुड़े हुए है ने ट्वीट किया, ‘‘जय हिंद.’’

