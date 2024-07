'कोच कौन है...', गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, मच गया बवाल

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर के आस-पास बने हाइप को कमतर बताया है. उन्होंने कहा कि यह हमेशा भारतीय क्रिकेट के बारे में होता है, कोच के बारे में नहीं. ध्यान देने वाली बात है कि गंभीर को कोच बनने के बाद से ही उन्हें चारों ओर से काफी प्रशंसा मिल रही है. एक्सपर्ट और प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

संजय मांजरेकर क्या बोले?

गंभीर के आस-पास बने हाइप को देखते हुए मांजरेकर ने उन सभी कोचों का जिक्र किया जिनके तहत भारत ने अपने सभी चार ट्रॉफी जीते. उन्होंने कहा कि यह हमेशा भारतीय क्रिकेट के बारे में होता है. पूर्व बल्लेबाज ने प्रशंसकों से यह सोचना बंद करने का भी आग्रह किया कि मुख्य कोच और सफलता के बीच कोई संबंध है.

मांजरेकर ने एक्स पर लिखी बड़ी बात

मांजरेकर ने अपने एक्स पर लिखा, ''कोई कोच नहीं, लालचंद राजपूत, गैरी कर्स्टन और द्रविड़. 1983, 2007, 2011 और 2023 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने वाले कोच. यह वास्तव में भारतीय क्रिकेट के बारे में है, यह नहीं कि कोच कौन है. समय आ गया है कि हम यह सोचना बंद कर दें कि कोई सीधा संबंध है.''

No coach, Lalchand Rajput, Gary Kirsten & Dravid. Coaches when India won WCs in 1983, 2007, 2011 & 2023.

It’s really about Indian cricket, not who the coach is. Time we stop thinking there is a direct correlation.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 27, 2024