Indian Team Playing 11: भारतीय टीम इस समय आयरलैंड दौरे पर दो टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. पहले मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है. पहले टी20 मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक स्टार प्लेयर को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया है. जबकि ये प्लेयर बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहा है. इस खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में जगह ना मिलने पर क्रिकेट फैंस का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा है.

इस खिलाड़ी को नहीं मिली जगह

कप्तान हार्दिक पांड्या आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में स्टार विकेटकीपर संजू सैमसन को मौका नहीं दिया. संजू बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे. उन्होंने आईपीएल 2022 में कमाल का खेल दिखाया. सेलेक्टर्स ने संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नजरअंदाज किया था. ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि वो आयरलैंड के खिलाफ प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका.

आईपीएल में दिखाया दम

संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 में फाइनल तक का सफर तय किया था. उन्होंने आईपीएल 2022 के 17 मैचों में 489 रन बनाए. उनकी क्लासिक बैटिंग के सभी दीवाने हैं. जब संजू सैमसन अपनी लय में हों तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. संजू ने भारतीय टीम के लिए 13 टी20 मैचों में 374 रन बनाए हैं.

फैंस का फूटा गुस्सा

संजू सैमसन को जगह नाम मिलने की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस आगबबूला हो गए. एक यूजर ने लिखा कि मुझे कोई हैरान नहीं हुई कि संजू को जगह मिली. अब उन्हें वीजा लेकर दूसरे देश से खेलना चाहिए. वहीं, दूसरे फैंस ने संजू सैमसन की फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि इस इंसान ने गलत क्या किया है. संजू ने एक फैंस ने लिखा कि जो लोग कहते हैं कि क्रिकेट में राजनीति नहीं होती है उन्हें संजू सैमसन की स्टोरी सुननी चाहिए.

No surprise....Samson is not in the squad...#INDvsIRE He should take visa and play for another country #SanjuSamson — dascricZ (@proudindianizme) June 26, 2022

If someone say there is no politics in cricket, then tell them the story of Sanju Samson#SanjuSamson #INDvsIRE pic.twitter.com/1pYthtiM5k — Tejas (@cricket__143) June 26, 2022

It's sad that Sanju Samson can't find a place in the 2nd X1 of the Indian team after showing his skill year after year in IPL. — Johns. (@CricCrazyJohns) June 26, 2022

भारतीय टीम ने जीता मैच

भारतीय टीम के लिए दीपक हुड्डा ने शानदार पारी खेली. उन्होंने मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए. दीपक ने 29 गेंदों में 47 रन बनाए. वहीं, कप्तान हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया. आयरलैंड टीम ने भारत को जीतने के लिए 109 रनों का टारेगट दिया, जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारत की जीत के बाद कप्तान हार्दिक बहुत ही खुश दिखाई दिए. इस जीत के बाद ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली.