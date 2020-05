शाहिद अफरीदी ने दिखाई दरियादिली, कराची के हिंदू मंदिर में किया ये नेक काम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण का कहर पाकिस्तान में भी जमकर फैल गया है. इस मुल्क में करीब 35 हजार लोग इस जानलेवा महामारी की चपेट में आ गए हैं. पाकिस्तानी सरकार के लॉकडाउन घोषित करने से लोगों के भूखा मरने की नौबत आ गई है. ऐसे लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान के पूर्व धुरंधर ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) आगे आए हैं. अफरीदी लगातार अपने फाउंडेशन की मदद से लोगों की मदद कर रहे हैं. इसी दौरान वे 4 दिन पहले कराची के मशहूर श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर भी पहुंचे.

The Prophet (ﷺ) said “I order you to assist any oppressed person, whether he is a Muslim or not.'

Global Chairman #SAF @SAfridiOfficial recieved a letter of appreciation for #DonateKaroNa Ration Drive at Shri Laxmi Narayan Mandir, Karachi#HopeNotOut https://t.co/4jI8bU07KB pic.twitter.com/9Nx7WVlG5I — Shahid Afridi Foundation (@SAFoundationN) May 12, 2020

मंदिर में हिंदुओं को बांटी राहत सामग्री, लिया आशीर्वाद

वनडे क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड कुछ समय के लिए अपने नाम पर रख चुके अफरीदी ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचने के बाद वहां मौजूद हिंदुओं में राशन सामग्री बांटी. अफरीदी के मंदिर पहुंचने की तस्वीरें वायरल हो गई हैं और लोग उनके इस नेक काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी मंदिर में राहत सामग्री बांटने की तस्वीर शेयर की हैं. उन्होंने लिखा है, इसमें (संकट में) हम एकसाथ हैं और एकसाथ ही रहेंगे. एकता ही हमारी शक्ति है. अफरीदी के इस नेक काम के लिए मंदिर में मौजूद हिंदुओं ने उन्हें जमकर आशीर्वाद भी दिया है.

We are in it together and we shall prevail together. Unity is our strength. Visited Sri Lakshmi Narain mandir along with @JK555squash President @SAFoundationN to deliver essential food items.

Ensuring #HopeNotOut

پاکستان بھر تک, آپ کے گھر تک

https://t.co/KGY2Gs2zUr pic.twitter.com/1VpOhSkc8L — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) May 10, 2020

पूर्व इंटरनेशनल स्कवैश खिलाड़ी भी थे साथ

अफरीदी मंदिर में अकेले नहीं पहुंचे थे बल्कि इस दौरान उनके साथ पाकिस्तान के मशहूर स्कवैश खिलाड़ी जहांगीर खान भी थे. जहांगीर खान ने भी राहत सामग्री बांटने में अफरीदी की मदद की. जहांगीर अफरीदी के फाउंडेशन में अध्यक्ष भी हैं.

I have been lucky to have worked with many brands for ads/promotion. Now working first hand with the ones suffering during #COVID2019 I have a proposal to al brands: I will work with brands for free personally - I just want ration and funds in return #DonateKaroNa @SAFoundationN pic.twitter.com/UI43gkBTmo — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 13, 2020

एक हिंदू टेनिस खिलाड़ी के वीडियो के बाद की मदद

दरअसल अफरीदी को एक पाकिस्तानी हिंदू टेनिस खिलाड़ी ने एक वीडियो भेजा था, जिसमें पाकिस्तानी सरकार पर हिंदुओं को राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद से अफरीदी लगातार हिंदुओं की मदद कर रहे हैं. कराची के अलावा वे सिंध के बाकी हिस्सों में भी हिंदुओं के लिए अपने फाउंडेशन की मदद से राशन बांट चुके हैं.

लोगों ने किया युवराज सिंह को याद

अफरीदी के मंदिर पहुंचकर राशन बांटने की फोटो वायरल होने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने भारतीय धुरंधर युवराज सिंह को भी याद किया है. दरअसल अप्रैल में युवराज और हरभजन सिंह ने अफरीदी के फाउंडेशन को कुछ पैसा डोनेट किया था और ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहा था. एक पाकिस्तानी का समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने युवराज और भज्जी को ट्रोल किया था. लेकिन अब अफरीदी के फोटो वायरल होने पर लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि ये वही पैसा है, जो युवराज ने दिया था. क्या अब उन्हें ट्रोल करने वाले माफी मांगेंगे.