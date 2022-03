शेन वॉर्न के निधन से बेहद टूट गए सचिन-सहवाग, दिया ये दिल चीरने वाला रिएक्शन

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न के सिर्फ 52 साल की उम्र में अचानक निधन से क्रिकेट जगत सदमे में है. शेन वॉर्न का एक संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है. फॉक्स न्यूज के अनुसार थाईलैंड में एक संदिग्ध दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया.

वॉर्न के निधन से बेहद टूट गए सहवाग-रोहित

शेन वॉर्न के अचानक निधन से क्रिकेट जगत सदमे में है. सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ही नहीं बल्कि भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स का दिल भी टूट गया है. टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग, पूर्व कप्तान विराट कोहली समेत रोहित शर्मा तक सभी ने शेन वॉर्न के निधन पर दिल चीरने वाला रिएक्शन दिया है.

Shocked, stunned & miserable… Will miss you Warnie. There was never a dull moment with you around, on or off the field. Will always treasure our on field duels & off field banter. You always had a special place for India & Indians had a special place for you. Gone too young! pic.twitter.com/219zIomwjB — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 4, 2022

Cannot believe it.

One of the greatest spinners, the man who made spin cool, superstar Shane Warne is no more.

Life is very fragile, but this is very difficult to fathom. My heartfelt condolences to his family, friends and fans all around the world. pic.twitter.com/f7FUzZBaYX — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 4, 2022

Life is so fickle and unpredictable. I cannot process the passing of this great of our sport and also a person I got to know off the field. RIP #goat. Greatest to turn the cricket ball. pic.twitter.com/YtOkiBM53q — Virat Kohli (@imVkohli) March 4, 2022

I’m truly lost for words here, this is extremely sad. An absolute legend and champion of our game has left us. RIP Shane Warne….still can’t believe it — Rohit Sharma (@ImRo45) March 4, 2022

Shocked beyond words. A legend of our game, an icon, and someone who revolutionised spin bowling. RIP Shane Warne. pic.twitter.com/4rjArGHpSp — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) March 4, 2022

At loss of words to hear about the demise of our cricketing legend Shane Warne, he was always magical on the field. May peace be with you. My heartfelt condolences to his family and loved ones. #ShaneWarne — Suresh Raina (@ImRaina) March 4, 2022

Just heard the devastating news about legendary Shane Warne passing away. No words to describe how shocked & sad i am.

What a legend. What a man. What a cricketer. pic.twitter.com/4C8veEBFWS — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) March 4, 2022

I am in agony. Grief. And have no words. I was lucky enough to know him well. The magic will stay forever. #ShaneWarne #GreatestOfHisKind. In disbelief. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 4, 2022

Unbelievable. I am shocked to the core. This can't be true... Rest In Peace, @ShaneWarne. There are no words to describe what I feel right now. A huge loss for cricket. pic.twitter.com/uZdEdNz0x9 — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) March 4, 2022

सदमे में शेन वॉर्न का परिवार

फॉक्स न्यूज के अनुसार शेन वॉर्न अपने विला में बेहोश पाए गए और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें होश में नहीं लाया जा सका. शेन वॉर्न का परिवार इस समय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हैं और वह इस खबर से सदमे में हैं.

15 साल के करियर में 708 टेस्ट विकेट लिए

शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1992 और 2007 के बीच अपने 15 साल के करियर में 708 टेस्ट विकेट लिए. शेन वॉर्न ने 1992 में सिडनी में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और इसके बाद अगले साल मार्च में वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया.

1999 में वर्ल्ड कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

विजडन की सेंचुरी के पांच क्रिकेटरों में से एक चुने गए शेन वॉर्न ने अपने वनडे करियर का अंत 293 विकेट के साथ किया. उन्होंने 1999 में ऑस्ट्रेलिया की वनडे वर्ल्ड कप जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. शेन वॉर्न ने 3 जून 1993 को अपने पहले एशेज टेस्ट की अपनी पहली ही गेंद पर ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज माइक गैटिंग को लगभग 90 डिग्री गेंद टर्न कराते हुए बोल्ड कर दिया था.

'बॉल ऑफ द सेंचुरी' का किया कमाल

लेग स्टंप से भी बाहर वाइड में टप्पा खाने के बाद गैटिंग को हैरान करती हुई ये गेंद टर्न लेकर उनका ऑफ स्टंप उड़ा ले गई थी. इस गेंद ने दुनिया में तहलका मचा दिया था. वॉर्न के करियर की इस पहली एशेज बॉल को आज भी 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' यानी 'सदी की गेंद' कहा जाता है. इसी सीरीज में वॉर्न ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने का कारनामा भी किया था.