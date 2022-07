India vs West Indies: सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का वीडियो हुआ वायरल, दिखा धवन का एक्शन

India vs West Indies: शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीत ली. भारतीय टीम के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने बहुत ही कमाल का खेल दिखाया. इसके बाद टीम इंडिया में एक खास अंदाज में जश्न मनाया. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

भारत ने जीती सीरीज

भारत के दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराने के बाद ड्रेसिंग रूम में शिखर धवन एंड कंपनी को जोरदार जश्न मनाते देखा गया. शिखर धवन को विचित्र अंदाज में नाचते और जश्न मनाते देखा गया. धवन ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा है कि प्रतिभा खेल जीतती है, लेकिन टीम वर्क और इंटेलिजेंस चैंपियनशिप जीतते हैं. शानदार टीम मेट्स को बधाई.

Talent wins game but teamwork and intelligence wins championshipKudos to team for the amazing face-off! #IndvsWI pic.twitter.com/jMZOjWiTN6

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 25, 2022