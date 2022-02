KKR ने किया नए कप्तान का ऐलान, DC को फाइनल तक पहुंचाने वाले प्लेयर को मिली कप्तानी

नई दिल्ली: आईपीएल मेगा ऑक्शन समाप्त हो चुका है. अब आईपीएल 2022 के लिए केकेआर टीम ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया है. केकेआर ने जिस खिलाड़ी को कप्तान बनाया है. वह प्लेयर अपने दम पर दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचा चुका है. कप्तान के साथ-साथ ये प्लेयर धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है.

केकेआर ने धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बनाया है. श्रेयस अय्यर बहुत ही शानदार कप्तान हैं. इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर चुके हैं. उनकी कप्तानी में ही दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल तक का सफर तय किया था. श्रेयस गेंदबाजी में बहुत ही शानदार तरीके से बदलाव करते हैं. वह गेंदबाज के पास जाकर उनका उत्साह भी बढ़ाते रहते हैं. उनके पास अपार अनुभव हैं, जो केकेआर के काम आ सकता है. IPL मेगा ऑक्शन 2022 में श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स ने 12 करोड़ 25 लाख रुपये में खरीदा था.

Ladies and gentlemen, boys and girls, say hello to the NEW SKIPPER of the #GalaxyOfKnights

#ShreyasIyer @ShreyasIyer15 #IPL2022 #KKR #AmiKKR #Cricket pic.twitter.com/veMfzRoPp2

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) February 16, 2022