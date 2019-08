SL vs NZ: करुणारत्ने की कप्तानी पारी से श्रीलंका ने गॉल टेस्ट में न्यूजीलैंड को हराया

गॉल: श्रीलंका क्रिकेट टीम ने रविवार को यहां खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज ( Sri Lanka vs New Zealand) के पहले मैच में न्यूजीलैंड को छह विकेट से मात देकर 1-0 की बढ़त बना ली है. मेजबान टीम ने पांचवें दिन कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के 122 रनों की बदौलत शानदार जीत दर्ज की. करुणारत्ने को उनकी कप्तानी पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' भी चुना गया. सीरीज का अगला टेस्ट मैच कोलंबो मं खेला जाएगा इसके बाद दोनों टीमें तीन टी-20 मैच खेलेंगी.

श्रीलंका ने पांचवें दिन शनिवार के अपने स्कोर 133/0 से आगे खेलना शुरू किया. सलामी बल्लेबाज करुणारत्ने और लाहिरू थिरिमाने टीम के स्कोर को 161 तक ले गए. विलियम समरविले ने दिन के 11वें ओवर में थिरिमाने (64) को पवेलियन भेजकर मेजबान टीम को पहला झटका दिया. अगले ही ओवर में एजाज पटेल ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया. मेंडिस ने छह गेंदों में महज 10 रन बनाए.

करुणारत्ने के 9वां टेस्ट शतक

ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज एक छोर पर टिके रहे और मेजबान टीम के कप्तान ने अपने टेस्ट करियर का नौवां शतक जड़ा. यह पहली बार था जब करुणारत्ने ने किसी मैच की चौथी पारी में शतक लगाया हो. तेज गेंदबाज टिम साउदी ने करुणारत्ने (122) को पवेलियन की राह दिखाई. यहां से मेजबान टीम को जीत के लिए केवल 50 रनों की आवश्यकता थी. हालांकि, कुशल परेरा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अपनी टीम पर हावी नहीं होने दिया. परेरा को उनकी पारी की आठवीं गेंद पर ही आउट दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने रिव्यू सिस्टम का उपयोग किया और वह बच गए.

Sri Lanka kickstart their ICC World Test Championship campaign in style with a brilliant six-wicket win over New Zealand.

Skipper Dimuth Karunaratne led from the front with a terrific 122.

