U19 Women World Cup: फाइनल में कोहली के जैसी धुआंधार बैटिंग, भारत को बनाया चैंपियन; विराट की फैन ये महिला प्लेयर

Indian Women Team Win Under-19 World Cup 2023: भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. भारत की तरफ से एक स्टार खिलाड़ी ने कमाल का खेल दिखाया है. इस प्लेयर ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. फाइनल में इस महिला प्लेयर ने बिल्कुल विराट कोहली की तरह बैटिंग की. ये खिलाड़ी कोहली की बड़ी फैन भी है. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

इस प्लेयर ने किया कमाल

इंग्लैंड के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम के गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. भारतीय बॉलर्स के सामने इंग्लैंड की प्लेयर्स टिक ही नहीं पाईं और पूरी टीम 68 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके बाद भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. जब कप्तान और विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गईं. इसके बाद रन बनाने की जिम्मेदारी सौम्या तिवारी ने संभाल ही. उन्होंने मैदान के हर कोने में स्ट्रोक लगाए. उनकी बैटिंग देखकर विरोधी गेंदबाजों ने दातों तले अंगुलियां दबा लीं. सौम्या ने बिल्कुल विराट कोहली की तरह बैटिंग की और टीम इंडिया को मैच जिता दिया.

विराट कोहली की हैं बड़ी फैन

सौम्या तिवारी बचपन से ही विराट कोहली की फैन रही हैं. वह कोहली की तरह 18 नंबर की जर्सी पहनती हैं. उन्होंने कमरे में विराट की तस्वीर भी लगा रखी है. वह कोहली की पारियां भी देखती हैं. सौम्या ने 2016 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. अब उन्होंने भारत को अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताकर देश का मान बढ़ाया है.

मां ने कही ये बात

भारतीय टीम के अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतते ही सौम्या तिवारी की मां ने कहा कि सिर्फ मेरी बेटी का ही नहीं, मेरा भी सपना पूरा हो गया है. मेरे पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है. भगवान ने हमारी सुन ली. हम बहुत खुश हैं.

#WATCH | "Not only my daughter's dream but mine too has come true. I have nothing to say today. God listened to us. We are very happy," says mother of Indian cricketer Soumya Tiwari after India won Women's U19 T20 World Cup pic.twitter.com/EfR0YKjqfc

— ANJanuary 29, 2023