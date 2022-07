Hardik pandya: क्या हार्दिक पांड्या ने कप्तान रोहित शर्मा को दी गाली? जानें वायरल हो रहे वीडियो का सच

Hardik Pandya: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने आक्रामक अंदाज के लिए फेमस हैं. वह मैदान पर अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं. भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. अब सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं. ट्विटर पर फैंस ये दावा कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इस वीडियो में रोहित शर्मा को गाली दे रहे हैं. आइए जानते हैं, इस वीडियो की हकीकत.

वायरल हो रहा ये वीडियो

भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड टीम को 49 रनों से हरा दिया था. इस मैच के बाद हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आवाज और गाली ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन फैंस ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो में आवाज हार्दिक पांड्या की है. वीडियो सिर्फ 10 से 15 सेकेंड का है. ट्विटर पर (#HardikAbusedRohit, #HardikPandya) के हैशटैग भी चलाए जा रहे हैं. हार्दिक पांड्या को फैंस ने घमंडी भी करार दिया है. इस वीडियो में फील्डिंग को लेकर बीतचीत हो रही है.

This incident of hardik pandya openly questioning & abusing Rohit Sharma shows that Even players don't rate the new captain #HardikAbusedRohit

