धोनी, सचिन के बाद अब इस दिग्गज क्रिकेटर की बायोपिक होगी रिलीज, टीजर ने मचाया धमाल

नई दिल्ली: क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच हमेशा से ही एक तगड़ा रिश्ता रहा है. कई क्रिकेटर्स की शादी बॉलीवुड अभिनेत्रियों से हो चुकी है. वहीं कई क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर तो बायोपिक भी बनाई जा चुकी है. इनमें मुख्य रूप से महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर का नाम सुनने को आता है. लेकिन इसी बीच एक और क्रिकेटर की बायोपिक अब रिलीज होने के लिए तैयार है.

स्पोर्ट्स बायोपिक 'शाबाश मिठू' का टीजर सोमवार को जारी किया गया. फिल्म में अभिनेत्री तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के जीवन पर आधारित है, जिन्हें भारत में क्रिकेट के गेम चेंजर के रूप में जाना जाता है. टीजर में जेंटलमैन के खेल में मिताली की उपलब्धियों को दिखाया गया है, जिसमें पन्नू के चरित्र का अंतिम शॉट एक आने वाली डिलीवरी पर दिखाई देता है.

In this Gentlemen’s sport, she did not bother to rewrite history ….. instead she created HER STORY! #AbKhelBadlega #ShabaashMithu Coming soon! #BreakTheBias #ShabaashMithu #ShabaashWomen #ShabaashYou pic.twitter.com/qeztCiCu45

— taapsee pannu (@taapsee) March 21, 2022