'बॉल टच कर, दान कर दूंगा एक मोटरसाइकिल', Shoaib Akhtar ने सरेआम किसे दिया इतना बड़ा चैलेंज?

नई दिल्ली: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) अक्सर अपने बयोनों के चलते चर्चा में बने रहते हैं. अख्तर के जितने फैंस पाकिस्तान में हैं उतने ही लोग उन्हें भारत में भी फॉलो करते हैं. अख्तर और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बीच हमेशा से ही काफी दोस्ती रही है और आए दिन ये लोग आपस में सोशल मीडिया पर मजाक में भिड़ भी जाते हैं. लेकिन अख्तर एक अनोखी बात के चलते भी खबरों में आए थे.

हमेशा अपने बड़े बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) इस बार अपने एक चैलेंज के चलते काफी चर्चा में हैं. दरअसल पाकिस्तान के एक एक्टर फहाद मुस्तफा को शोएब ने एक चैलेंज दिया है कि वो उनकी 6 गेंदों को खेल कर दिखा दें तो वो उन्हें एक मोटरसाइकिल इनाम में दे देंगे. इस बड़े चैलेंज का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) के इस ट्वीट का फहाद मुस्तफा ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. लेकिन फहाद की जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पूर्व स्पेशल असिस्टेंट सैयद जुल्फिकार बुखारी (Sayed Z Bukhari) ने शोएब के इस चैलेंज का जवाब दिया. बुखारी ने कहा कि उन्हें शोएब का ये चैलेंज मंजूर है. बुखारी के इस ट्वीट का शोएब ने हैरानी में जवाब दिया. शोएब ने जवाब दिया, 'हेयर वी गो, एक चैलेंजर और आए हैं, खैरियत है?'

Yes buddy all good I am serious, every ball I miss, I will donate a bike. https://t.co/DGcnJJH1CX

इन दोनों के बीच ये बातचीत और बढ़ गई. बुखारी (Sayed Z Bukhari) ने शोएब (Shoaib Akhtar) के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि हां सब ठीक है और अगर वो शोएब की एक भी गेंद मिस करेंगे तो एक मोटरसाइकिल दान में देंगे. फिर शोएब भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी जवाब देते हुए कहा कि वाह, ये सीरियस होता जा रहा है. ऐसी बात है तो मैं हर उस गेंद पर एक मोटरसाइकिल दान करूंगा, जिसे तुम टच कर दोगे.

Wow. This is getting serious.

Asi baat hai?

Toh phir @sayedzbukhari, i will donate a bike on every ball you're able to touch with a bat.

What say? Kab kerna hai https://t.co/vKF2YJXDvW

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 1, 2021