Viral Video: सिडनी में मैच के दौरान किए गए Proposal की जानें पूरी कहानी, खुल गया राज

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (Ind vs Aus) के बीच हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान एक भारतीय फैन ने पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया. टीम इंडिया को सपोर्ट करने आए एक भारतीय ने स्टैंड में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया.

मुकाबले के दौरान लड़के ने अपने घुटने पर बैठकर हाथ में अंगूठी देकर प्रपोज किया. जिसके देकर लड़की खुशी से चौक गई और बिना वक्त गंवाया हां कर दिया. इसे देकर आस पास बैठे लोगों ने तालियां बजाईं और लड़की ने लड़के को हग किया. मैच के बाद पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हुआ और लोग इस कपल को बधाई दे रहे हैं. ऐसे सरेआम अपने प्यार का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया पर इस लड़के की खूब वाहवाही की जा रही है.

Anushka Sharma ने Pregnancy में किया शीर्षासन, Virat Kohli ने ऐसे की मदद

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इस प्रपोजल के वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्वीटर पेज पर शेयर किया. इतना ही नहीं उन्होंने इस कपल का इंटरव्यू कर उसे भी पोस्ट किया है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में जब उस लड़की से पूछा गया कि क्या वह इसके बारे में जानती थी और उन्हें कैसा लग रहा है? उन्होंने जवाब दिया और कहा ‘मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और इस वक्त में अभिभूत (overwhelmed) हूं.

जब भारतीय फैन से पूछा गया कि वो ये सब कब से प्लान कर रहे थे और इसके लिए यह जगह क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि ‘अपने दिल की बात कहने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती क्योंकि हम दोनों बहुत बड़े क्रिकेट फैन हैं. हम दोनों लगभग डेढ़ साल से साथ है और मैं ये 1 महीने से प्लान कर रहा हूं और ये सही वक्त था.

Love was in the air at the SCG last night,

Best wishes to Dipan and Rose for a very happy future together! #AUSvIND pic.twitter.com/Byk8XScYhx

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 30, 2020