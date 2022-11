Watch: दाएं हाथ के सूर्या ने लेफ्ट हैंडर बनकर खेला हैरतअंगेज रिवर्स स्वीप शॉट, गेंदबाज के उड़ गए होश

Suryakumar Yadav Reverse Sweep: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक ऐसा हैरतअंगेज शॉट खेला, जो शायद ही इंटरनेशनल लेवल पर किसी भारतीय बल्लेबाज ने खेला हो. भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेमिल्टन में दूसरा वनडे मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा, लेकिन सूर्यकुमार यादव के इस अद्भुत शॉट ने हर किसी को हैरान कर दिया.

दाएं हाथ के सूर्या ने लेफ्ट हैंडर बनकर खेला हैरतअंगेज रिवर्स स्वीप शॉट

भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय पारी के 12वें ओवर में कीवी स्पिनर माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर एक ऐसा शॉट खेला, जिसने खूब चर्चा लूटी. भारतीय पारी के 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने माइकल ब्रेसवेल को रिवर्स स्वीप पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया. सूर्यकुमार यादव ने जैसा शॉट खेला, इससे पहले शायद ही किसी भारतीय बल्लेबाज ने ऐसा शॉट मारा हो.

aise harr baar kaise dil jeet lete ho, SKY?

