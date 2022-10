Suryakumar Yadav Video: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के मौजूदा एडिशन (T20 World Cup-2022) में अभी तक कमाल का प्रदर्शन किया है. उसने पाकिस्तान के खिलाफ जीत से आगाज किया और फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ भी फतह हासिल की. टीम के स्टार सूर्यकुमार यादव भी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में 25 गेंद पर नाबाद 51 रनों की तूफानी पारी खेली. अब वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी इसी फॉर्म को जारी रखना चाहते हैं.

204 के स्ट्राइक रेट से कूटे रन

मुंबई के रहने वाले सूर्यकुमार यादव ने नीदरलैंड्स के खिलाफ सिडनी में 25 गेंदों पर 51 रन बनाए. उन्होंने इस दौरान 204 के स्ट्राइक रेट से रन बटोरे और नाबाद लौटे. विराट कोहली ने भी नाबाद 62 रन बनाए और सूर्यकुमार के संग 95 रनों की अविजित साझेदारी की. सूर्यकुमार ने जहां 7 चौके और एक छक्का जड़ा. वहीं, विराट ने 3 चौके और 2 छक्के लगाए. भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 179 रन बनाए जिसके बाद नीदरलैंड्स की टीम 9 विकेट पर 123 ही बना सकी. सूर्यकुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

30 को पर्थ में मैच

भारतीय टीम अब 30 अक्टूबर को पर्थ में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी. नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार की बातचीत का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है. इसमें उन्होंने मैच की प्लानिंग को लेकर खास बात कही. भुवी ने पूछा कि शुरुआत में रनरेट अच्छा नहीं था, ऐसे में जब आप उतरे, तो दिमाग में क्या चल रहा था. इस पर सूर्यकुमार ने कहा, 'मैंने विराट से कहा कि यदि मुझे 8-10 गेंद में 3-4 बाउंड्री मिल जाती हैं, तो मैं उसी तरह खेलता रहूंगा. हम एक साझेदारी बनाने को भी देख रहे थे. हमें पता था कि विकेट थाेड़ा धीमा. फिर जब मुझे अच्छी शुरुआत मिली, तो मैं उसी हिसाब से बल्लेबाजी करता चला गया.'

