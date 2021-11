Video: टी20 वर्ल्ड कप जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने मनाया ये अनोखा जश्न, सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

दुबई: टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात देकर ऑस्ट्रेलिया पहली बार टी20 वर्ल्ड चैम्पियन बन गया है. न्यूजीलैंड के पास पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका था, लेकिन उसे मायूसी मिली है. बता दें कि वनडे क्रिकेट में पांच बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता है. इस धमाकेदार खिताबी जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने मनाया ये अनोखा जश्न

ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी जूते में बीयर डालकर पी रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आईसीसी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मैथ्यू वेड और मार्कस स्टॉयनिस जूते में बीयर डालकर पीते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मैथ्यू वेड और मार्कस स्टॉइनिस जूते में बीयर डालकर पीते नजर आ रहे हैं. वेड ने अपना जूता निकाला और उसमें बीयर डाली फिर पी गए. इसके बाद स्टॉयनिस ने उसी जूते को पकड़ा और बीयर डालकर पीते नजर आए.

