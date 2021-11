T20 World Cup से बाहर होने पर टीम इंडिया का जमकर उड़ा मजाक, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है. भारत अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है. हालांकि टीम इंडिया को अपने आखिरी मैच में नामीबिया से भिड़ना जिस पर जीत दर्ज करने से कोई फायदा नहीं होगा.

टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूटा

टीम इंडिया में बहुत सारे मैच विनर खिलाड़ी हैं लेकिन कोई भी टी20 वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया. भारत को अपने पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड से 8 विकेट से शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की थी पर वो नाकाफी रही.

अफगानिस्तान 8 विकेट से हारा

अफगान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. अफगान टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाए. जिसे कीवी टीम ने 18.1 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड की इस जीत से भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है. भारत के बाहर होने को लेकर ट्विटर पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएँ आई हैं.

