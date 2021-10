T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी को बाहर कर कोहली से हुई गलती? फैंस ने निकाला गुस्सा

नई दिल्ली: टीम इंडिया आज टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का सामना कर रही है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की फैसला किया. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दो बड़े बदलाव किए हैं. इस मैच में ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है. लेकिन एक दिग्गज खिलाड़ी ऐसा भी है जो अच्छी लय में होने के बाद भी अपनी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बना पाया है.

ये खिलाड़ी फिर हुआ बाहर

टीम इंडिया के दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मौका नहीं दिया गया है. बड़े-बड़े दिग्गजों और क्रिकेट फैंस का ये मानना था कि अश्विन को इस मैच में मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इन्हें एक बार फिर बाहर किया गया. अश्विन की जगह टीम में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया.

फैंस का जमकर फूटा गुस्सा

अश्विन को एक बार टीम इंडिया से बाहर बैठते हुए देख सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा निकाला है. ट्विटर पर यूजर्स जमकर विराट कोहली को टीम सेलेक्शन के लिए ट्रोल कर रहे हैं. विराट के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया क्योंकि अश्विन हाल ही में कमाल की फॉर्म में थे और उन्होंने वार्मअप मैचों में भी बेहद कमाल की गेंदबाजी की थी. ऐसे में अपने सबसे दिग्गज गेंदबाज को टीम से बाहर करना काफी चौंकाने वाला फैसला है.

Horrible team selection... Why are we insisting on Pandya?? Why no Ashwin? Ravi Shastri and kohli are moving from their position, so they are just playing around without any sense.... — Jagan (@jaganns67) October 31, 2021

It's better to take ashwin in place of varun #starniadugu — SHARATH KUMAR (@IdeasSharath) October 31, 2021

Because Ashwin complaint about Kohli to BCCI. — Rajendra Rajwade (@rbr6000) October 31, 2021

Selection nation level pe nahi hota yaha toh personal level pe hota hai jaise Ashwin ko ignore kiya jaa raha kyu @BCCI ??



Actually BCCI team need to be changed from Saurav Ganguly to full selection committee. — (@ProudHindu03) October 31, 2021

I believe India missing experience left hand shakir and why ashwin ku chance tharamatranga like this do or die match. Varun ah vera match la try Panierukalam . experts pls #staraikelungal @starsportstamil October 31, 2021

My team must be @ashwinravi99 in hardik but I am not captain to lose the match — vinoth (@vinothvi16) October 31, 2021

इन खिलाड़ियों को किया गया बाहर

विराट कोहली ने इस मैच में रविचंद्रन अश्विन के अलावा भुवनेश्वर कुमार, सूर्यकुमार यादव और राहुल चाहर को बाहर रखा है.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत- रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ईशान किशन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड- मार्टिन गुप्टिल, डेरिल मिचेल, केन विलियमसन (कप्तान), जिम्मी नीशम, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट.