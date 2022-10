T20 World Cup: नॉटआउट होने के बावजूद पवेलियन लौट गए राहुल, तोहफे में दे दिया अपना विकेट

KL Rahul: टीम इंडिया ने गुरुवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में 56 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल के लिए अपना दावा मजबूत किया है. इस मैच में टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है. केएल राहुल को नॉटआउट होने के बावजूद पवेलियन लौटना पड़ा. केएल राहुल के पास DRS लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और नीदरलैंड्स को तोहफे में अपना विकेट दे दिया.

नॉटआउट होने के बावजूद पवेलियन लौट गए राहुल

नीदरलैंड्स के खिलाफ केएल राहुल के पास बड़ी पारी खेलने का मौका था, लेकिन उन्होंने इस बेहतरीन मौके को बर्बाद कर दिया. केएल राहुल इस मैच में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दरअसल, टीम इंडिया की पारी के तीसरे ओवर में नीदरलैंड्स के गेंदबाज पॉल वेन मीकरेन की चौथी गेंद केएल राहुल के पैड पर जा लगी, जिसके बाद मैदानी अंपायर ने केएल राहुल को LBW आउट दे दिया.

It was missing Wicket and our Captain said not to take DRS. I feel bad for KL rahul. pic.twitter.com/QTlsZ4fMqr

