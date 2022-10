IND vs PAK: वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है PAK के खिलाफ भारत की ये जीत, जीतते ही रो पड़े किंग कोहली

IND vs PAK: भारत को पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में अपने दम पर जीत दिलाने के बाद टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रोने लगे. पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में छोटी दिवाली के दिन मिली यह धमाकेदार जीत भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बराबर थी. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत को पाकिस्तान पर 4 विकेट से जीत दिलाने के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रोने लगे.

वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है PAK के खिलाफ भारत की ये जीत

विराट कोहली को रोता देख टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी रो पड़े. विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की आतिशी पारी खेलकर दिवाली से एक दिन पहले ही पूरे भारत में जश्न की शुरुआत कर दी. पाकिस्तान पर जीत के बाद विराट कोहली खुशी से गरजने लगे. इस दौरान विराट कोहली की आंखों से आंसू निकले और वह बेहद भावुक हो गए.

He was crying, the emotions this man created, never seen a better player than him. #ViratKohli thanks for everything G.O.A.T Virat Kohli #INDvsPAK2022 pic.twitter.com/ov3dkqrtja — Nimit Narayani (@nimit2611) October 23, 2022

He was crying, the emotions this man created, never seen a better player than him. #ViratKohli thanks for everything G.O.A.T Virat Kohli #INDvsPAK2022 pic.twitter.com/ns5zb2SWk9 — (@_Rishabhvj) October 23, 2022

I love you @imVkohli Am crying now You’re a true legend. Thank you champ ! Nothing is impossible when you’re there. Love you 3000 #ViratKohli #INDvsPAK2022 #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/Oi8W1ebsy4 — (@aswathofficial) October 23, 2022

He was crying, the emotions this man created, never seen a better player than him. #ViratKohli thanks for everything G.O.A.T Virat Kohli #INDvsPAK2022

#ViratKohli pic.twitter.com/PaJZ7f3Lul — Rajesh SP (@ARajesh_SP) October 23, 2022

जीतते ही रो पड़े किंग कोहली

विराट कोहली को पहली बार भारतीय फैंस ने इतना इमोशनल देखा था. विराट कोहली को देखकर भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी भावुक हो गए. हार्दिक पांड्या भी विराट कोहली के साथ रोने लगे. इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आकर विराट कोहली को गोद में उठा लेते हैं. टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी खुशी के कारण मेलबर्न के मैदान पर इधर-उधर भागने लगे.

पूरी माहौल ऐसा हो गया था, जैसे भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो

पाकिस्तान पर मैच जीतने के बाद पूरी माहौल ऐसा हो गया था, जैसे भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो. विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, 'यह अद्भुत माहौल है. आज के एहसास को बयां करने के लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है. यह बहुत ही विशेष पल है. मैं पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेली गई अपनी पारी को इस प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ मानता था, लेकिन अब शायद मैं कहूंगा कि यह मेरी सबसे बेहतरीन पारी है.'