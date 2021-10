T20 World Cup: Australia ने Sri Lanka को दी करारी शिकस्त, महीनों बाद फॉर्म में लौटे David Warner

दुबई: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने सुपर 12 (Super 12) स्टेज के ग्रुप-1 (Group) के मैच में श्रीलंका (Sri Lanka) को 7 विकेट से शिकस्त दी. कंगारुओं ने जीत के लिए मिले 155 रन के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. टीम के लिए डेविड वार्नर (David Warner) ने 42 गेंद में 65 रन की पारी खेली.

डेविड वार्नर ने 42 गेंद की पारी में 10 शानदार चौके लगाने के साथ पहले विकेट के लिए कप्तान आरोन फिंच के साथ 6.5 ओवर में 70 रन की साझेदारी की. फिंच ने 23 गेंद में 37 रन की पारी के दौरान 5 चौके और 2 छक्के लगाए. वार्नर ने इसके साथ ही पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (26 गेंद में नाबाद 28) के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की.

श्रीलंका के 155 रन के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 18 गेंद बाकी रहते 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की ये 2 मैचों में दूसरी जीत है. कंगारु टीम ग्रुप प्वाइंट टेबल में इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर है.श्रीलंका इतने ही मैचों में एक जीत और एक हार से चौथे स्थान पर है.

Australia were at their scorching best as they outshone Sri Lanka in Dubai #AUSvSL report https://t.co/bvEJcIBGjh — T20 World Cup (@T20WorldCup) October 28, 2021

कुसल परेरा और चरिथ असलंका की 35-35 रन की पारियों के बाद आखिरी ओवरों में भानुका राजपक्षे (नाबाद 33) की आक्रामक बल्लेबाजी से श्रीलंका ने छह विकेट पर 154 रन बनाए. परेरा ने 25 गेंद तो वहीं असलंका ने 27 गेंद की पारी में 4 चौके और एक छक्का जड़ा. राजपक्षे ने भी 26 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया.

ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जम्पा, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ने दो-दो विकेट लिए. इसमें जम्पा काफी किफायती रहे. मैन ऑफ द मैच जम्पा ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च किए. लक्ष्य का पीछा करते हुए वार्नर और फिंच ने ऑस्ट्रेलिया को काफी तेज शुरुआत दिलाई. फिंच ने चमिका करूणारत्ने के पहले ओवर में 2 चौके जड़े तो वहीं वार्नर ने महीश के खिलाफ चौका लगाया. दोनों ने लाहिरू कुमारा के पारी के तीसरे ओवर से 20 रन बटोरे. इसमें फिंच का छक्का और चौका जबकि वार्नर के दो चौके शामिल थे.

आरोन फिंच ने इसके बाद पांचवें ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर दुशमंता चमीरा के खिलाफ छक्का और फिर चौका लगाया. इसी ओवर की चौथी गेंद पर विकेटकीपर कुसल परेरा ने उनका आसान कैच छोड़ दिया. ऑस्ट्रेलिया ने पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 63 रन बना लिए

डेविड वार्नर ने सातवें ओवर में वानिंदु हसरंगा की गेंद पर चौका जड़ा लेकिन पिछले कुछ समय से टीम के इस सबसे सफल गेंदबाज ने फिंच और फिर अपने अगले ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को पवेलियन की राह दिखाई उनकी गेंद फिंच के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों पर जा लगा. मैक्सवेल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अविष्का फर्नांडो को कैच थमा बैठे, उन्होंने 5 रन बनाए

वानिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया ने इस बीच 11वें ओवर में 100 रन पूरे किए जबकि 12वें ओवर की पहली गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर एक रन लेकर वार्नर ने 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 14वें ओवर में चमीरा के खिलाफ लगातार दो चौके जड़कर रन गति को बढ़ाया लेकिन 15वें ओवर में कप्तान दासुन शनाका की आखिरी गेंद पर भानुका राजपक्षे को कैच दे बैठे.

ऑस्ट्रेलिया को अब आखिरी के पांच ओवरों में 25 रन चाहिये थे.स्मिथ और मार्कस स्टोइनिस ने कुछ बड़े शॉट लगाकर 17वें ओवर में ही टीम को जीत दिला दी. स्टोइनिस सात गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद 16 रन बनाकर नाबाद रहे.

टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने तीसरे ओवर में पाथुम निसांका (सात) को डेविड वार्नर के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को पहला झटका दिया. शानदार लय में चल रहे चरिथ असलंका ने क्रीज पर कदम रखते ही इस ओवर में लगातार दो चौके लगाने के बाद अगले ओवर में मैक्सवेल का स्वागत छक्के से किया. उन्होंने इसके बाद एक और चौका जड़ा। मैक्सवेल के ओवर से श्रीलंका ने 16 रन बने.

Australia continue to chip away into the Sri Lankan batting order



Shanaka's stay at the crease ends for 12, with Cummins getting his second of the evening.

#T20WorldCup | #AUSvSL | https://t.co/dkIIjDEJLc pic.twitter.com/YRt5pKR5nN — T20 World Cup (@T20WorldCup) October 28, 2021