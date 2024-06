Video Watch: ऐतिहासिक जीत के बाद झूमा तालिबान, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने राशिद खान को लगाया फोन

Rashid Khan Afghanistan vs Bangladesh: अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में मंगलवार (25 जून) को किंग्सटाउन में बारिश से बाधित मैच में बांग्लादेश को 8 रन से हरा दिया. इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही अफगान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई. उसने पहली बार वनडे या टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. उसका मुकाबला अब 27 जून को साउथ अफ्रीका से होगा. दूसरे सेमीफाइनस में भारत की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी.

विदेश मंत्री ने दी बधाई

अफगानिस्तान की जीत ने पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी प्रतियोगिता से बाहर कर दिया. ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के कारण राशिद खान की टीम की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने नेशनल टीम के कप्तान राशिद खान को बधाई दी. यह उपलब्धि अफगान क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसका जश्न पूरे देश में जमकर रूप से मनाया जा रहा है.

राशिद खान ने कही बड़ी बात

विदेश मंत्री मुत्तकी ने वीडियो कॉल पर राशिद खान से बात की और टीम को बधाई दी. उन्होंने टूर्नामेंट के बाकी हिस्सों के लिए भी शुभकामनाएं दीं. मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशिद खान ने इस उपलब्धि को एक ऐसा काम बताया जो अफगानिस्तान के युवाओं को प्रेरित करेगा. राशिद ने कहा, ''मुझे लगता है कि सेमीफाइनल अफगानिस्तान में घर वापस युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित होगा. अफगान टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है. हमने अंडर -19 स्तर पर तो किया है, लेकिन इस स्तर पर हमने ऐसा नहीं किया है. यहां तक कि सुपर 8 भी हमारे लिए पहली बार था.''

Amir Khan Muttaqi, the Taliban’s foreign minister, congratulated Rashid Khan, the captain of Afghanistan’s national cricket team, on their success in reaching the semifinals of the T20 World Cup.

Cricket team remains an important one for the Taliban.

pic.twitter.com/2g8qgWMvPc

— Qais Alamdar (@Qaisalamdar) June 25, 2024