Team India ने धमाकेदार अंदाज में मनाया New Year का जश्न, सेलिब्रेशन में Anushka Sharma भी शामिल

नई दिल्ली: विराट कोहली (Virat Kohli) की आगुवाई में भारतीय टेस्ट टीम ने दक्षिण अफ्रीका (South Africa) को सेंचुरियरन (Centurion) में 113 से करारी शिकस्त देते हुए 2021 का शानदार अंत किया था. अब उनके नए साल का धमाकेदार आगाज किया है.

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया (Team India) को 1-0 की अहम बढ़त हासिल है. अब 'विराट सेना' को दूसरा मुकाबला जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (Wanderers Stadium) में 3 जनवरी से खेलना है.

रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए नए साल के जश्न की तस्वीर फैंस से शेयर की है. इस तस्वीर में विराट कोहली (Virat Kohli), केएल राहुल (KL Rahul) समेत तमाम टीम मेंबर्स नजर आ रहे हैं. फोटो सेशन के दौरान कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भी मौजूद रहे.

New year new hopes! Wish you all a happy and prosperous 2022. #HappyNewYear pic.twitter.com/cssKEpeePI

टीम इंडिया की न्यू ईयर पार्टी (Team India New Year Part) के दौरान विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी मौजूद रहीं. इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'इस साल मुझे सबसे बड़ी खुशी मिली, इसलिए 2021 को लेकर काफी शुक्रगुजार हूं.' जाहिर सी बात की अनुष्का अपनी बेटी वमिका के जन्म की बात कर रहीं हैं.

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), ओपनर मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal), तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini), सीनियर पेसर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और युवा बल्लेबाज प्रियांक पांचाल (Priyank Panchal) ने भी अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नए साल के जश्न की तस्वीरें शेयर की हैं, आइए नजर डालते हुए कुछ फोटोज पर.

We hope everyone is blessed with joy and happiness this new year. We send you our love and positivity. pic.twitter.com/ZI3DU0JD5m

