टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान बनेगा ये स्टार बल्लेबाज! विराट कोहली जैसे हैं तेवर

नई दिल्ली: विराट कोहली वनडे और टी20 क्रिकेट में अपनी कप्तानी पहले ही गंवा चुके हैं. इतना ही नहीं अब विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी पर भी खतरा मंडराने लगा है. BCCI और विराट कोहली के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में BCCI जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकता है. विराट कोहली का बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर भी प्रदर्शन फ्लॉप रहा है. नवंबर 2019 के बाद से ही विराट कोहली क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में शतक नहीं लगा पाए हैं.

कोहली की टेस्ट कप्तानी पर खतरा

विराट कोहली (Virat Kohli) मौजूदा दौर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार हैं, लेकिन कप्तानी में वह नाकाम रहे हैं. अब तक विराट कोहली (Virat Kohli) टीम इंडिया (Team India) को एक भी आईसीसी (ICC) टूनामेंट की ट्रॉफी नहीं दिला पाए हैं. इतना ही नहीं कोहली एक भी बार आईपीएल की ट्रॉफी भी जिता पाए हैं. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो एक खिलाड़ी ऐसा हैं, जो विराट कोहली की जगह नया टेस्ट कप्तान बन सकता है.

टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान बनेगा ये स्टार बल्लेबाज

भारतीय टेस्ट टीम में अब तक विराट कोहली की कप्तानी का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन एक स्टार बल्लेबाज ने अपना दम दिखाया और टीम इंडिया के अगले टेस्ट कप्तान की तलाश को लगभग खत्म कर दिया. केएल राहुल ही वह स्टार बल्लेबाज हैं, जो विराट कोहली की जगह भारत के अगले परमानेंट टेस्ट कप्तान बन सकते हैं. केएल राहुल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में विराट कोहली की जगह कप्तानी करने का मौका मिला. केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी में गजब के तेवर दिखाए और पहली पारी में मुश्किल पिच पर अर्धशतक ठोक दिया. केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बाउंसी पिच पर 50 रन बनाए थे. उस समय केएल राहुल के अलावा टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज 50 रन भी नहीं बना पाया था.

अफ्रीकी खिलाड़ियों की कर दी बोलती बंद

जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की दूसरी पारी में केएल राहुल के आक्रामक तेवर देखने को मिले. दरअसल, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने 8 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे केएल राहुल पर कुछ कॉमेंट किया, जो भारतीय कप्तान को कतई पसंद नहीं आया. उन्होंने रुककर विपक्षी टीम के प्लेयर्स को जवाब दिया. दरअसल, 229 रनों पर साउथ अफ्रीका की पहली पारी समेटने के बाद दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. केएल राहुल युवा तेज गेंदबाज मार्को जैनसन की गेंद पर स्लीप में एडेन मार्करम के हाथों कैच आउट हुए. गेंद नीची रह रही थी तो अंपायर इस कैच को लेकर पूरी तरह से सहमत नहीं थे और आउट का इशारा करते हुए थर्ड अंपायर की ओर रेफर कर दिया.

Caption this ... Best one will be my next tweet caption with credit#KLRahul pic.twitter.com/5kh8iepDWx

— Cricket KL Siku (@KL_Siku_Kumar) January 4, 2022