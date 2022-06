Team India: हार्दिक के कप्तान बनने से बिल्कुल खुश नहीं लोग, BCCI हो रहा गुस्से का शिकार

Hardik Pandya: भारतीय टीम अगले महीने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. हार्दिक पांड्या पहली बार टीम इंडिया के कप्तान इसी सीरीज के लिए बनाए गए हैं. लेकिन हार्दिक के कप्तान बनाए जाने से भारतीय क्रिकेट के फैंस ज्यादा खुश नहीं हैं.

आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की कप्तानी पहली बार हार्दिक पांड्या को सौंपी गई है. हार्दिक की कप्तानी में हाल ही में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता था. इसी के चलते उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है. जबकि भुवनेश्वर कुमार इस सीरीज में उपकप्तान होने वाले हैं. लेकिन टीम इंडिया के फैंस इस खबर से बिल्कुल खुश नहीं हैं.

हार्दिक के कप्तान बनने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी दिखाई है. टीम इंडिया के फैंस जमकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि टीम की कप्तानी हार्दिक को क्यों सौंपी गई है. एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि बीसीसीआई आए दिन किसी को भी कप्तान बना देती है.

Playing for India is pride for any cricketer, and captaining is more than pride..

But now seems like becoming captain is easy. I guess BCCI should look in to this...

— SuMit Naik (@Thesumittweets) June 15, 2022