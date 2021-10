न्यूजीलैंड नहीं, भारत को इस टीम से है सबसे बड़ा खतरा, बेकार कर देगी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का प्लान

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में टीम इंडिया (Team India) को अपना अगला मुकाबला 31 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ खेलना है. लेकिन 'विराट आर्मी' के लिए एक और खतरा पैदा हो गया है जो उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ सकता है.

टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Afghanistan Cricket Team) ने सुपर 12 के मैच में स्कॉटलैंड (Scotland) को पस्त कर दिया और ग्रुप-2 में टॉप पोजीशन हासिल कर ली. अफगान सेना ने स्कॉटिश आर्मी को 130 रनों के बड़े अंतर से पस्त कर दिया.

Mujeeb, Rashid in full flight as Afghanistan register a 130-run win against Scotland #AFGvSCO report #T20WorldCup https://t.co/oOSXoWfvx1 — ICC (@ICC) October 25, 2021