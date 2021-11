इन ओवर्स में तैयार हुई New Zealand की हार की स्क्रिप्ट, जानिए कीवी टीम कैसे हुई चारों खाने चित्त?

जयपुर: न्यूजीलैंड के रेगुलर कप्तान केन विलियमसन की गैरमौजूदगी में भारत के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में टिम साउदी (Tim Southee) ने कीवी टीम की अगुवाई की. मैच के बाद उन्होंने कहा कि शुरुआत में उनके गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें टीम इंडिया के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा

सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 50 रन जुटाकर 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. भारत ने पावरप्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बनाए.



हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) ने बीच के ओवरों में वापसी की और चीजों को बहुत करीब बना दिया, लेकिन शुरुआती स्पीन ने टीम इंडिया (Team India) की जीत में अहम योगदान दिया.



टिम साउदी (Tim Southee) ने कहा, 'जिस तरह से हमने गेंद के साथ शुरुआत की, वह वैसी नहीं थी जैसा हम चाहते थे. लेकिन, हमने बीच के ओवरों में अच्छा किया, जिससे मैच आखिरी ओवर तक गया, हमने अच्छी टक्कर दी.

रोहित शर्मा (48), यादव (62) और ऋषभ पंत (17) की नाबाद की शानदार पारियों की वजह से एक रोमांचक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज की. तीसरे नंबर पर आए सूर्यकुमार यादव ने अपने कप्तान के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की.

