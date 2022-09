IND vs PAK : ऋषभ पंत पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप, फिर से ट्रोल हुईं उर्वशी रौतेला

Asia Cup 2022, India vs Pakistan: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 दौर के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए. दुबई में इस मुकाबले में रविवार को उन्हें लेग स्पिनर शादाब खान ने 14 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. पंत ने 12 गेंद खेलीं और 2 चौके लगाए. जब वह आउट हुए तो बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ट्रोल होने लगीं. पंत पाकिस्तान के खिलाफ लीग चरण के मैच में नहीं खेले थे.

रोहित और राहुल ने दी अच्छी शुरुआत

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बढ़िया शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े. हालांकि आधी टीम 131 के स्कोर तक पवेलियन लौट गई. रोहित ने 16 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 28 रन बनाए जबकि राहुल ने 20 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के जड़ते हुए 28 रन जोड़े. ऋषभ पंत 5वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे.

पंत 14 रन बनाकर आउट

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 14 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें शादाब खान ने पारी के 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन भेजा. उनसे फैंस को काफी उम्मीदें थीं लेकिन वह उन पर खरे नहीं उतर सके. हालांकि पंत के साथ सोशल मीडिया पर उर्वशी रौतेला ट्रोल होने लगीं. वह पिछले मैच के दौरान भी स्टेडियम में नजर आई थीं. कुछ यूजर्स ने उन्हें लेकर मीम तक शेयर किए.

When Rishabh pant come for the batting:-

Le:- urvashi rautela #INDvsPAK pic.twitter.com/4Sk6IHLB5I — Nasim Ahmad (@nasim_ahmad1) September 4, 2022

Rishabh pant when he see urvashi rautela in stadium pic.twitter.com/tIgZ3SUyrS — SURYA (@Suryasaharan) August 28, 2022

Pant after seeing Urvashi again in stands #INDvsPAK pic.twitter.com/BXPMAJDcCY — VECTOR⁴⁵ (@Vector_45R) September 4, 2022

Urvashi rautela again in stand

Now only want Rishabh pant on the crease #INDvsPAK pic.twitter.com/4R6ZbaxZos — Rishabh pant fan club (@rishabpantclub) September 4, 2022

पिछले मैच में भी दुबई में दिखी थीं उर्वशी

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला गत रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले को देखने पहुंची थीं. हालांकि उस मुकाबले में ऋषभ पंत को टीम इंडिया की प्लेइंग-XI से बाहर कर दिया गया था. हाल ही में ऋषभ पंत और उर्वशी के बीच सोशल मीडिया पर जबरदस्त जंग देखने को मिली थी.

